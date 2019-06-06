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ГБР начало расследование по материалам журналистского сюжета

ГБР начало расследование по материалам журналистского сюжета

Киев  •  УНН

 • 10792 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Государственное бюро расследований начало расследование фактов возможных злоупотреблений полицейскими, приведенным в журналистском расследовании. Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает УНН.

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по фактам, озвученным в журналистском расследовании программы Слидство.Инфо "Город украденных квартир", - говорится в сообщении.

По данным Бюро, в сюжете рассказывается о возможных схемах завладения жильем пострадавших, имеет признаки мошенничества.

"Также журналисты приводят факты, которые могут свидетельствовать о причастности к указанным мошеннических действий с недвижимостью сотрудников полиции. Подобные действия правоохранителей могут быть квалифицированы как злоупотребление полицейскими служебным положением вопреки интересам службы", - сообщили в ГБР.

Следователи Бюро начали досудебное расследование по факту совершения уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление властью или служебным положением.

Напомним, начальника полиции в Запорожской области задержали за вымогательство поборов с предпринимателей.

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