ГБР начало расследование по материалам журналистского сюжета
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Государственное бюро расследований начало расследование фактов возможных злоупотреблений полицейскими, приведенным в журналистском расследовании. Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает УНН.
"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по фактам, озвученным в журналистском расследовании программы Слидство.Инфо "Город украденных квартир", - говорится в сообщении.
По данным Бюро, в сюжете рассказывается о возможных схемах завладения жильем пострадавших, имеет признаки мошенничества.
"Также журналисты приводят факты, которые могут свидетельствовать о причастности к указанным мошеннических действий с недвижимостью сотрудников полиции. Подобные действия правоохранителей могут быть квалифицированы как злоупотребление полицейскими служебным положением вопреки интересам службы", - сообщили в ГБР.
Следователи Бюро начали досудебное расследование по факту совершения уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление властью или служебным положением.
Напомним, начальника полиции в Запорожской области задержали за вымогательство поборов с предпринимателей.