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ДБР почало розслідування за матеріалами журналістського сюжету

ДБР почало розслідування за матеріалами журналістського сюжету

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Державне бюро розслідувань почало розслідування фактів можливих зловживань поліцейськими, наведеними у журналістському розслідуванні. Про це повідомила прес-служба ДБР, передає УНН.

"Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактами, озвученими у журналістському розслідуванні програми Слідство.Інфо "Місто вкрадених квартир", - йдеться в повідомленні.

За даними Бюро, в сюжеті розповідається про ймовірні схеми заволодіння житлом постраждалих, що має ознаки шахрайства.

"Також журналісти наводять факти, що можуть свідчити про причетність до вказаних шахрайських дій з нерухомістю працівників поліції. Подібні дії правоохоронців можуть бути кваліфіковані як зловживання поліцейськими службовим становищем всупереч інтересам служби", - повідомили в ДБР.

Слідчі Бюро розпочали досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України — зловживання владою або службовим становищем.

Нагадаємо, начальника поліції у Запорізькій області затримали за вимагання поборів з підприємців.

Українські Національні Новини

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