ГБР подтвердило обыски в военкоматах и ВВК: охватили уже шесть областей, есть подозрения
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Государственное бюро расследований сообщило во вторник, что проводит следственные действия в военкоматах и ВВК для выявления фактов коррупции, возбуждены уголовные производства. Как отметили в ГБР, сегодня обыски в ряде военно-врачебных комиссиях Винницкой, Черкасской и Киевской областей, а на прошлой неделе были в Одесской, Херсонской и Николаевской областях, пишет УНН.
Как сообщается, ГБР совместно с другими правоохранительными органами проводит ряд процессуальных действий в ТЦК и ВЛК "во многих регионах страны" во исполнение решения СНБО.
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"Сегодня проходят обыски в ряде военно-врачебных комиссиях Винницкой, Черкасской и Киевской областей. Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам незаконного обогащения военнослужащих, занимающих руководящие должности в областных и районных центрах комплектования и социальной поддержки", - отметили в ГБР.
Детали
Как отмечается, "всего установлено 388 человек", в отношении которых "есть сомнения в законности получения ими постановлений ВВК о непригодности к военной службе". "Изымается медицинская документация, которая может подтвердить факты принятия противоправных решений о непригодности к военной службе, личные дела и т.д.", - говорится в сообщении.
Уголовные производства возбуждены по ряду статей.
"В конце прошлой недели в Одесской и Николаевской областях, а также Херсонском и Бериславском районных ТЦК и СП сотрудники ГБР уже провели 15 обысков", - сообщили в ГБР.
Как указано, во время предыдущих проверок уже выявлены "отдельные факты злоупотреблений военкомов и безосновательного снятия с воинского учета офицеров запаса на основании фиктивных справок ВВК".
"Сейчас по результатам проверок трем должностным лицам военкоматов сообщено о подозрениях", - отметили в ГБР.
Ранее
УНН подтвердили в спецпрокуратуре, что в 5 областях проводятся обыски в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.