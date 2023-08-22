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ГБР подтвердило обыски в военкоматах и ВВК: охватили уже шесть областей, есть подозрения

ГБР подтвердило обыски в военкоматах и ВВК: охватили уже шесть областей, есть подозрения

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Государственное бюро расследований сообщило во вторник, что проводит следственные действия в военкоматах и ВВК для выявления фактов коррупции, возбуждены уголовные производства. Как отметили в ГБР, сегодня обыски в ряде военно-врачебных комиссиях Винницкой, Черкасской и Киевской областей, а на прошлой неделе были в Одесской, Херсонской и Николаевской областях, пишет УНН.

Как сообщается, ГБР совместно с другими правоохранительными органами проводит ряд процессуальных действий в ТЦК и ВЛК "во многих регионах страны" во исполнение решения СНБО.

Цитата

"Сегодня проходят обыски в ряде военно-врачебных комиссиях Винницкой, Черкасской и Киевской областей. Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам незаконного обогащения военнослужащих, занимающих руководящие должности в областных и районных центрах комплектования и социальной поддержки", - отметили в ГБР.

Детали

Как отмечается, "всего установлено 388 человек", в отношении которых "есть сомнения в законности получения ими постановлений ВВК о непригодности к военной службе". "Изымается медицинская документация, которая может подтвердить факты принятия противоправных решений о непригодности к военной службе, личные дела и т.д.", - говорится в сообщении.

Уголовные производства возбуждены по ряду статей.

"В конце прошлой недели в Одесской и Николаевской областях, а также Херсонском и Бериславском районных ТЦК и СП сотрудники ГБР уже провели 15 обысков", - сообщили в ГБР.

Как указано, во время предыдущих проверок уже выявлены "отдельные факты злоупотреблений военкомов и безосновательного снятия с воинского учета офицеров запаса на основании фиктивных справок ВВК".

"Сейчас по результатам проверок трем должностным лицам военкоматов сообщено о подозрениях", - отметили в ГБР.

Ранее

УНН подтвердили в спецпрокуратуре, что в 5 областях проводятся обыски в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

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