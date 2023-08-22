ДБР підтвердило обшуки у військкоматах та ВЛК: охопили вже шість областей, є підозри
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Державне бюро розслідувань повідомило у вівторок, що проводить слідчі дії у військкоматах та ВЛК для виявлення фактів корупції, порушені кримінальні провадження. Як зазначили у ДБР, сьогодні обшуки у низці військово-лікарських комісіях Вінницької, Черкаської та Київської областей, а минулого тижня були в Одеській, Херсонські та Миколаївській областях, пише УНН.
Як повідомляється, ДБР спільно з іншими правоохоронними органами проводить низку процесуальних дій у ТЦК та ВЛК "у багатьох регіонах країни" на виконання рішення РНБО.
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"Сьогодні відбуваються обшуки у низці військово-лікарських комісіях Вінницької, Черкаської та Київської областей. Слідчі дії проходять у межах розслідування кримінального провадження за фактами незаконного збагачення військовослужбовців, які займають керівні посади в обласних та районних центрах комплектування та соціальної підтримки", - зазначили у ДБР.
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Як зазначається, "загалом встановлено 388 осіб", стосовно яких "є сумніви щодо законності отримання ними постанов ВЛК про непридатність до військової служби". "Вилучається медична документація, яка може підтвердити факти ухвалення протиправних рішень про непридатність до військової служби, особові справи тощо", - ідеться у повідомленні.
Кримінальні провадження порушені за низками статей.
"Наприкінці минулого тижня в Одеській та Миколаївській областях, а також Херсонському та Бериславському районних ТЦК та СП працівники ДБР вже провели 15 обшуків", - повідомили у ДБР.
Як вказано, під час попередніх перевірок вже виявлено "непоодинокі факти зловживань воєнкомів та безпідставного зняття з військового обліку офіцерів запасу на підставі фіктивних довідок ВЛК".
"Наразі за результатами перевірок трьом посадовим особам військкоматів повідомлено про підозри", - зазначили у ДБР.
Раніше
УНН підтвердили у спецпрокуратурі, що в 5 областях проводяться обшуки у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.