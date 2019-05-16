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ГБР анонсировало конкурс на оперативников

ГБР анонсировало конкурс на оперативников

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 мая. УНН. Государственное бюро расследований объявит конкурс на оперативные должности в ведомстве после того, как вступит в силу соответствующий закон, поддержанный Верховной Радой сегодня. Об этом заявил директор ГБР Роман Труба, передает УНН со ссылкой на пресс-службу бюро.

"Полгода работает Государственное бюро расследований. 11 тысяч уголовных производств. 645 сотрудников по всей Украине, 349 следователей и - ни одного оперативного сотрудника, так как из-за технической ошибки в законе о ГБР мы не можем объявить конкурсы на эту должность. Оперативно-розыскные действия в процессах ГБР осуществляют сотрудники других правоохранительных органов. При этом, почти 5 тысяч производств ГБР касаются тех же правоохранителей", - заявил Труба.

Он сообщил, что после того, как закон вступит в силу, ГБР объявит конкурс на оперативные должности, и призвал желающих принять в нем участие.

"Учитывая опыт прошлых конкурсов в ГБР, в них принимают участие тысячи кандидатов. Убежден, что мы сформируем мощные оперативные подразделения", - добавил Труба.

Напомним, 16 мая Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5395-д по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований. Одной из главных норм законопроекта является введение должности оперативного сотрудника, что разблокирует создание оперативных подразделений ГБР. Также законопроект уточняет перечень подразделений, которые могут осуществлять оперативно-розыскную деятельность, указали в бюро.

В то же время, в части проведения конкурса на руководящие должности закон "О Государственном бюро расследований" остался в старой редакции - была исключена норма, которая передавала полномочия проводить конкурс на часть должностей от внешней комиссии к внутренним комиссий ГБР, добавили в бюро.

"Сегодня главное, что у нас будут оперативные подразделения. В то же время, мы подготовили комплексные изменения в законодательство, связанные с деятельностью ГБР, и будем добиваться их принятия", - добавил Труба.

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