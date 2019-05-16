ДБР анонсувало конкурс на оперативників

"Півроку працює Державне бюро розслідувань. 11 тисяч кримінальних проваджень. 645 працівників по всій Україні, 349 слідчих і - жодного оперативного працівника, тому що через технічну помилку у законі про ДБР ми не можемо оголосити конкурси на цю посаду. Оперативно-розшукові дії у провадженнях ДБР здійснюють працівники інших правоохоронних органів. При цьому, майже 5 тисяч проваджень ДБР стосуються тих самих правоохоронців", - заявив Труба.

Він повідомив, що після того, як закон вступить в силу, ДБР оголосить конкурс на оперативні посади, та закликав охочих взяти в ньому участь.

"Враховуючи досвід минулих конкурсів в ДБР, у них беруть участь тисячі кандидатів. Переконаний, що ми сформуємо потужні оперативні підрозділи", - додав Труба.

Нагадаємо, 16 травня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №5395-д щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань. Однією з головних норм законопроекту є введення посади оперативного працівника, що розблоковує створення оперативних підрозділів ДБР. Також законопроект уточнює перелік підрозділів, які можуть здійснювати оперативно-розшукову діяльність, вказали у бюро.

Водночас, у частині проведення конкурсу на керівні посади закон "Про Державне бюро розслідувань" залишився у старій редакції – було вилучено норму, яка передавала повноваження проводити конкурс на частину посад від зовнішньої комісії до внутрішніх комісій ДБР, додали у бюро.

"Сьогодні головне, що у нас будуть оперативні підрозділи. Водночас, ми підготували комплексні зміни до законодавства, пов’язані з діяльністю ДБР, та будемо домагатися їхнього ухвалення", - додав Труба.