Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения суда

Широкую огласку получило недавнее событие – рассмотрение и применение Высшим антикоррупционным судом залога в отношении бригадного генерала СБУ Ильи Витюка, обвиняемого в незаконном обогащении и недостоверном декларировании. Еще в начале судебного заседания сторона защиты заявила ходатайство, в котором просила отложить судебный процесс – по их убеждению, ВАКС не имеет оснований рассматривать это дело. Суд отклонил это ходатайство. И оно, на первый взгляд, может показаться не таким уж существенным, но на самом деле – оно наталкивает на мысль о очень формализованном подходе суда к вчерашнему рассмотрению. УНН разбирался, почему это так.

Действующий УПК Украины предусматривает не только ряд условий, при которых коррупционные преступления могут быть подследственны НАБУ, но и условия, при которых дело может быть подсудно Высшему антикоррупционному суду. То есть, если простым языком – то, что дело коррупционное, не является автоматическим основанием для его рассмотрения или рассмотрения ходатайства в нем ВАКСом.

Для суда определен четкий перечень уголовно наказуемых преступлений – а проще говоря, статей УК – которые он должен рассматривать. И что примечательно, статьи, по которым выдвинуты обвинения Витюку – ст. 368-5 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины – могут быть подсудны ВАКСу, если имеется хотя бы одно из условий, предусмотренных пунктами 1-3 части пятой статьи 216 Уголовного процессуального кодекса Украины. То есть законодатель предусмотрел еще ряд критериев, которым должно соответствовать коррупционное преступление, для того чтобы быть подсудным ВАКС.

В данном конкретном деле прокурор и детектив применили условие, определенное пунктом 1 части пятой статьи 216 УПК, а именно "уголовное правонарушение, совершенное военнослужащим высшего офицерского состава Службы безопасности Украины", то есть бригадным генералом и выше. Вот только оказалось, что действия и события, которые обвинение называет преступными, произошли еще до присвоения Витюку высшего офицерского звания, а значит, дело не подследственно НАБУ и не подсудно ВАКС, соответственно, мотивы пребывания его в производстве указанных институций, вероятно, иные, чем требование Закона.

Илья Витюк в зале суда

Кроме того, законодатель, предусматривая возможные споры относительно подсудности в таких категориях дел, четко и безальтернативно определил порядок разрешения таких споров – исключительно коллегией судей апелляционной палаты ВАКС (из 5 судей!). То есть такие полномочия имеет исключительно указанная судебная инстанция, а не суд первой инстанции, то есть ВАКС.

Именно по указанным основаниям, то есть отсутствия, по мнению стороны защиты, признаков не только подследственности, но и подсудности ВАКСу судебного дела по рассмотрению вопроса возможности применения меры пресечения конкретному лицу, было и подано в апелляционную палату ВАКС соответствующее ходатайство. То есть стороной защиты была четко соблюдена единственная предусмотренная требованиями УПК Украины процедура возможности разрешения спора, о чем и было заявлено судье ВАКСа.

Важный и основной момент - ходатайство об отложении судебного заседания было подано именно по основаниям рассмотрения в данном случае уполномоченной судебной инстанцией спора о подсудности, который, по мнению стороны защиты, возник и требовал обязательного разрешения.

Возникает риторический вопрос: Как процессуально правильно должен был отреагировать следственный судья при получении такого ходатайства.

Ответ видится один: Если учитывать требования УПК Украины и доводы стороны защиты, то в случае подтверждения факта разрешения спора о подсудности – суд должен сделать паузу и дождаться решения уполномоченной судебной инстанции, поскольку в противном случае наступает факт выхода за пределы полномочий – самостоятельного разрешения судебного спора судьей первой инстанции единолично, что является фактически основанием для отмены принятого решения.

Однако судья выбрал почему-то способ решения вопроса спора относительно подсудности на месте, то есть в нарушение требований УПК Украины без крайней на то процессуальной необходимости.

Отдельно возникает риторический вопрос, ответа, к сожалению, на который уже давно не может услышать общество: А сколько еще пройдет времени, чтобы антикоррупционные правоохранительные органы и суды все-таки стали заниматься исключительно делами своей подследственности и, соответственно, подсудности, не нарушая требования уголовного процессуального законодательства? Ведь существует всем известный жизненный закон и правило - если не заниматься "чужими" делами, тогда будет больше времени не только на свои дела, но и на их качественное выполнение, чего так давно ожидает общество… и соответственно минимизирует необходимость как расширения штата сотрудников, так и излишнего использования государственных средств.