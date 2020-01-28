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Давос. Постскриптум: Косюк считает, что самое время вкладывать в Украину

Киев • УНН

 • 24279 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Собственник одного из крупнейших в Украине агрохолдингов "МХП" Юрий Косюк считает, что сейчас самое время вкладывать в Украину. Об этом он рассказал в комментарии УНН в Давосе.

Давос. Постскриптум: Косюк считает, что самое время вкладывать в Украину

В этом году встреча крупных бизнесменов, влиятельных политиков и неправительственных организаций в небольшом швейцарском городке посвящалась вопросам экономики, международной торговле и глобальным изменениям климата. В Украинском доме в Давосе обсуждался и вопрос привлечения инвестиций в Украину.

Дискуссионная панель при участии Юрии Косюка и главы фракции "Слуга народа" в ВР Давида Арахамии называлась “Задача на 50 миллиардов долларов: бизнес и правительство могут создать беспроигрышный инвестиционный климат в новой Украине” и говорила сама за себя.

Но в беседе с корреспондентом УНН участник мирового рейтинга Forbes Косюк поведал кое-что еще. Он, в частности, объяснил, что успех его самого зависит от успеха компании, а успех компании неразрывно связан с успехом страны.

"Компания МХП - это не компания интересов Косюка. Компания не будет существовать, если не будет существовать удачной Украины", - говорит бизнесмен.

В отличии от представителей власти, собрать чемодан и переехать в другое место украинский бизнес не может, продолжил Косюк.

"Я всегда власти говорю, что я заинтересован в успехе страны даже больше, чем вы. Потому что, если у власти не получится - они могут собрать свои чемоданы и уехать, а я не могу собрать эти десятки тысяч рабочих мест, собрать несколько миллиардов долларов инвестиций и куда-то уехать, нет. Я долго инвестирую, я долго живу и люблю безгранично эту страну, я в нее верю, и я очень заинтересован в ее успехе. И в МХП главным выгодоприобретателем для меня является все-таки страна", - подчеркнул Косюк.

При этом нынешние условия в Украине бизнесмен считает благоприятными для инвестирования.

"У нас достаточно большой рынок и достаточно большие возможности для роста рынка. Власть наиболее лояльная за все годы ее существования к бизнесу. У меня такое складывается впечатление, что власть наиболее чистая и наиболее лояльна. Власть сегодня поняла, что бизнес - это курица, несущая золотые яйца, и ее нужно поддерживать, и чем больше будет бизнеса - тем лучше будут жить люди. Но нормального бизнеса: белого, прозрачного, того, что платит налоги", - пояснил бизнесмен.

В команде МХП на экономическом форуме в Давосе был и недавно назначенный на должность вице-президента по организации эффективности и управления персоналом компании Андрей Булах. Он также считает, что у Украины большой потенциал.

"Украина может быть той страной, которая экспериментирует. Потому что есть страны больше развиты, им, скажем так, больше нечего терять, если будут неудачные эксперименты. У нас есть интеллектуальный потенциал большой, и эксперименты с помощью технологий дают возможность создавать что-то новое. Я уверен, что в следующие несколько лет будут созданы технологические идеи, и мы уже знаем, что они создаются и дальше выходят на мировые рынки, то есть способность экспериментировать и не бояться перемен - это важная черта, и я думаю, что она может дать нам возможность сделать этот прыжок, который очень нам нужен", - добавил Булах.

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