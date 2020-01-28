Давос. Постскриптум: Косюк вважає, що саме час вкладати в Україну

Цього року зустріч великих бізнесменів, впливових політиків і неурядових організацій в невеликому швейцарському містечку присвячувалася питанням економіки, міжнародної торгівлі та глобальних змін клімату. В Українському домі в Давосі обговорювалося і питання залучення інвестицій в Україну.

Дискусійна панель за участю Юрія Косюка і очільника фракції "Слуга народу" у ВР Давида Арахамії називалася "Завдання на 50 мільярдів доларів: бізнес і уряд можуть створити безпрограшний інвестиційний клімат в новій Україні" і говорила сама за себе.

Але в розмові з кореспондентом УНН учасник світового рейтингу Forbes Косюк розповів дещо ще. Він, зокрема, пояснив, що успіх його самого залежить від успіху компанії, а успіх компанії нерозривно пов'язаний з успіхом країни.

"Компанія МХП - це не компанія інтересів Косюка. Компанія не буде існувати, якщо не буде існувати вдалої України", - говорить бізнесмен.

На відміну від представників влади, зібрати валізу і переїхати в інше місце український бізнес не може, продовжив Косюк.

"Я завжди владі кажу, що я зацікавлений в успіху країни навіть більше, ніж ви. Тому що, якщо владі не вийде - вони можуть зібрати свої валізи і виїхати, а я не можу зібрати ці десятки тисяч робочих місць, зібрати кілька мільярдів доларів інвестицій і кудись поїхати, ні. Я довго інвестую, я довго живу і люблю безмежно цю країну, я в неї вірю, і я дуже зацікавлений в її успіху. І в МХП головним вигодонабувачем для мене є все-таки країна", - підкреслив Косюк.

При цьому нинішні умови в Україні бізнесмен вважає сприятливими для інвестування.

"У нас достатньо великий ринок і досить великі можливості для зростання ринку. Влада найбільш лояльна за всі роки її існування до бізнесу. У мене таке виникає враження, що влада найбільш чиста і найбільш лояльна. Влада сьогодні зрозуміла, що бізнес - це курка, яка несе золоті яйця, і її потрібно підтримувати, і чим більше буде бізнесу - тим краще будуть жити люди. Але нормального бізнесу: білого, прозорого, того, що платить податки", - пояснив бізнесмен.

У команді МХП на економічному форумі в Давосі був і недавно призначений на посаду віце-президента з організації ефективності і управління персоналом компанії Андрій Булах. Він також вважає, що в України великий потенціал.

"Україна може бути тією країною, яка експериментує. Тому що є країни більше розвинені, їм, скажімо так, більше нічого втрачати, якщо будуть невдалі експерименти. У нас є інтелектуальний потенціал великий, і експерименти за допомогою технологій дають можливість створювати щось нове. Я впевнений, що в наступні кілька років будуть створені технологічні ідеї, і ми вже знаємо, що вони створюються і далі виходять на світові ринки, тобто здатність експериментувати і не боятися змін - це важлива риса, і я думаю, що вона може дати нам можливість зробити цей стрибок, який дуже нам потрібен", - додав Булах.