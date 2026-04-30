Давление не должно снижаться: Зеленский раскрыл последствия новой массированной атаки рф и обратился к партнерам

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на масштабную атаку рф с применением дронов и баллистики и призвал партнеров не снижать давление на рф, передает УНН.

Сейчас в больницах в Днепре находятся семь человек после российского удара по городу. Пятеро госпитализированы в Одессе, и двое из них в тяжелом состоянии. Был ранен человек в Харьковской области. Десятки людей пострадали от российских ударов сегодня. Всем оказывается необходимая помощь - сообщил Зеленский.

По словам Президента, только за эту ночь россия выпустила против Украины более 200 дронов, из которых большинство – "шахеды", была также баллистика.

С утра было еще около тридцати ударных дронов. Били по разным нашим городам. В Николаевской области атаковали объекты энергосети, и тысячи семей остались без света. В Одессе были попадания по жилым домам. В Днепре уничтожили автобус, повредили жилой дом, магазин и легковые машины. Есть повреждения от атаки в Запорожье - добавил Зеленский.

По словам Главы государства, важно, чтобы наши партнеры не забывали: война каждый день, и безопасность нужна каждый день.

Нужно россии завершать эту свою войну, и это обеспечивает только давление на нее. Давление не должно снижаться, и санкции должны работать. Благодарен всем, кто помогает Украине и украинцам - резюмировал Зеленский.

