Давление не должно снижаться: Зеленский раскрыл последствия новой массированной атаки рф и обратился к партнерам
Киев • УНН
россия выпустила по Украине более 200 дронов и баллистику, вызвав разрушения в нескольких областях. Зеленский призвал усилить давление на агрессора.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на масштабную атаку рф с применением дронов и баллистики и призвал партнеров не снижать давление на рф, передает УНН.
Сейчас в больницах в Днепре находятся семь человек после российского удара по городу. Пятеро госпитализированы в Одессе, и двое из них в тяжелом состоянии. Был ранен человек в Харьковской области. Десятки людей пострадали от российских ударов сегодня. Всем оказывается необходимая помощь
По словам Президента, только за эту ночь россия выпустила против Украины более 200 дронов, из которых большинство – "шахеды", была также баллистика.
С утра было еще около тридцати ударных дронов. Били по разным нашим городам. В Николаевской области атаковали объекты энергосети, и тысячи семей остались без света. В Одессе были попадания по жилым домам. В Днепре уничтожили автобус, повредили жилой дом, магазин и легковые машины. Есть повреждения от атаки в Запорожье
По словам Главы государства, важно, чтобы наши партнеры не забывали: война каждый день, и безопасность нужна каждый день.
Нужно россии завершать эту свою войну, и это обеспечивает только давление на нее. Давление не должно снижаться, и санкции должны работать. Благодарен всем, кто помогает Украине и украинцам
