Дарение и наследование имущества: что будет с субсидией
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Граждане, которые дарят или передают имущество в наследство, не лишаются субсидии. Зато те, кто получил такой подарок или наследство, если его стоимость большей 50 тысяч гривен, на помощь уже претендовать не могут, передает УНН со ссылкой на TEPLO.GOV.UA.
“Если гражданин подарил или передал то или иное имущество в наследство, он не лишается субсидии. Зато помощь уже не сможет получить тот, кто получил такой подарок или унаследовал, если его оценочная стоимость превышает 50 тыс. гривен ”, - говорится в сообщении.
Правда, существуют исключения, которые могут обрабатывать только Комиссии по вопросам назначения жилищных субсидий, которые работают при органах местной власти.
Кроме того, отмечается, что наличие в собственности двух жилплощадей не влияет на право получения субсидии. Принимается во внимание официальный доход, который приносит имущество.
Кроме того, если семья приобрела квартиру в кредит, то при определении ее права на субсидию учитывается не только стоимость всей покупки, но и сумма первого взноса. Если эта сумма превышает 50 тыс. гривен, субсидия может быть назначена по решению Комиссии на основании акта обследования материально-бытовых условий проживания.
Исключением является также медицинские услуги. Если человек оплатил операцию и сумма превышает 50 тыс. грн — это не лишает его права на субсидию.
Напомним, безработные по-прежнему могут претендовать на субсидию для оплаты коммунальных услуг.