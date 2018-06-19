Дарування та успадкування майна: що буде із субсидією

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Громадяни, які дарують або передають майно у спадок, не позбавляються субсидії. Натомість ті, хто отримав такий дарунок чи спадщину, якщо його вартість є більшою за 50 тисяч гривень, на допомогу вже претендувати не можуть, передає УНН з посиланням на TEPLO.GOV.UA.

“Якщо громадянин подарував або передав те чи інше майно у спадок, він не позбавляється субсидії. Натомість допомогу уже не зможе отримати той, хто отримав такий дарунок чи успадкував, якщо його оціночна вартість перевищує 50 тис. гривень”, — йдеться у повідомленні.

Щоправда, існують виключення, які можуть опрацьовувати лише Комісії з питань призначення житлових субсидій, які працюють при органах місцевої влади.

Крім того, зазначається, що наявність у власності двох житлових приміщень не впливає на право отримання субсидії. Береться до уваги офіційний дохід, який приносить це майно.

Крім того, якщо сім’я придбала квартиру у кредит, то при визначені її права на субсидію враховується не тільки вартість всієї покупки, але й сума першого внеску. Якщо ця сума перевищує 50 тис. гривень, субсидія може бути призначена за рішенням Комісії на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов проживання.

Винятком є також медичні послуги. Якщо людина оплатила операцію і сума перевищує 50 тис. грн — це не позбавляє її права на субсидію.

Нагадаємо, безробітні як і раніше можуть претендувати на субсидію для оплати комунальних послуг.

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