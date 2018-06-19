Дарування та успадкування майна: що буде із субсидією

КИЇВ. 19 червня. УНН. Громадяни, які дарують або передають майно у спадок, не позбавляються субсидії. Натомість ті, хто отримав такий дарунок чи спадщину, якщо його вартість є більшою за 50 тисяч гривень, на допомогу вже претендувати не можуть, передає УНН з посиланням на TEPLO.GOV.UA.