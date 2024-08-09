Данные спутника NASA подтвердили пожар после сообщений об атаке на военный аэродром под липецком
Киев • УНН
Данные спутника NASA FIRMS зафиксировали пожар после сообщений об атаке на военный аэродром под Липецком. Очевидцы сообщают о взрывах и вторичной детонации.
Данные спутника NASA свидетельствуют о пожаре после сообщений об атаке на военный аэродром под липецком, таким образом подтверждая это, сообщает российская служба "Радио Свобода", пишет УНН.
Детали
"Пожар в районе аэродрома зафиксировали спутники системы слежения NASA FIRMS, которые отслеживают возгорания на поверхности Земли", - говорится в сообщении.
Из этих данных, как отмечает издание, следует, что "удару подвергся липецкий авиацентр - структурное подразделение вкс россии, осуществляющее переучивание летного и инженерно-технического состава строевых частей, а также разработку и внедрение методик боевого применения авиационных комплексов".
Российские источники, пишет российская служба "Радио Свобода" утверждают, что все самолеты на аэродроме якобы "удалось спасти". "На видео очевидцев видны повторяющиеся взрывы и слышны звуки вторичной детонации, возможно, речь идет об ударе по складу боеприпасов", - указывает издание.
Дополнение
Ранее региональное управление мчс рф сообщило, что под липецком после атаки беспилотников начался пожар на военном аэродроме. "Возгорание на военном аэродроме по третьему номеру", - говорится в сообщении.
По данным телеграм-канала Astra, после атаки дронов на аэродроме, вероятно, загорелся склад с боеприпасами.
У липецькій області рф на тлі атаки дронів горить військовий аеродром: що відомо9 августа 2024, 05:43 • 13567 просмотров