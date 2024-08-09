Данные спутника NASA подтвердили пожар после сообщений об атаке на военный аэродром под липецком

Данные спутника NASA свидетельствуют о пожаре после сообщений об атаке на военный аэродром под липецком, таким образом подтверждая это, сообщает российская служба "Радио Свобода", пишет УНН.

Детали

"Пожар в районе аэродрома зафиксировали спутники системы слежения NASA FIRMS, которые отслеживают возгорания на поверхности Земли", - говорится в сообщении.

Из этих данных, как отмечает издание, следует, что "удару подвергся липецкий авиацентр - структурное подразделение вкс россии, осуществляющее переучивание летного и инженерно-технического состава строевых частей, а также разработку и внедрение методик боевого применения авиационных комплексов".

Российские источники, пишет российская служба "Радио Свобода" утверждают, что все самолеты на аэродроме якобы "удалось спасти". "На видео очевидцев видны повторяющиеся взрывы и слышны звуки вторичной детонации, возможно, речь идет об ударе по складу боеприпасов", - указывает издание.

Дополнение

Ранее региональное управление мчс рф сообщило, что под липецком после атаки беспилотников начался пожар на военном аэродроме. "Возгорание на военном аэродроме по третьему номеру", - говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала Astra, после атаки дронов на аэродроме, вероятно, загорелся склад с боеприпасами.

У липецькій області рф на тлі атаки дронів горить військовий аеродром: що відомо