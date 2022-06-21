Дания сохранит свой парк истребителей F-16 из-за угрозы со стороны россии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Дания сохранит свой парк истребителей F-16 на три года дольше, чем планировалось, на фоне растущей угрозы безопасности со стороны россии, заявил в понедельник министр обороны страны Мортен Бодсков, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Страна НАТО потратит 1,1 миллиарда датских крон (156 миллионов долларов США), чтобы поддерживать полеты своих F-16 до 2027 года. В 2016 году Дания согласилась купить парк истребителей F-35 Lightning у Lockheed Martin с планом списать свои F-16 в 2024 году.
"Оборона территории НАТО на востоке более важна, чем когда-либо в новейшей истории. Вот почему мы расширяем боевые возможности F-16, тогда как новые самолеты F-35 будут вводиться в работу поэтапно", - сказал Бодсков в заявлении.
"Агрессия путина в Украине изменила Европу и угрозы, с которыми мы сталкиваемся", – сказал он.
Данное решение позволит Дании укрепить свою национальную оборону и участвовать в миссиях НАТО, таких как охрана воздушного пространства в странах Балтии, говорится в сообщении министерства обороны страны.