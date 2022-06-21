Данія збереже свій парк винищувачів F-16 через загрозу з боку росії

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Країна НАТО витратить 1,1 мільярда данських крон (156 мільйонів доларів США), щоб підтримувати польоти своїх F-16 до 2027 року. У 2016 році Данія погодилася купити парк винищувачів F-35 Lightning у Lockheed Martin із планом списати свої F-16 у 2024 році.

"Оборона території НАТО на сході є більш важливою, ніж будь-коли в новітній історії. Ось чому ми розширюємо бойові можливості F-16, тоді як нові літаки F-35 будуть вводитися в роботу поетапно", - сказав Бодсков у заяві.

"Агресія путіна в Україні змінила Європу та загрози, з якими ми стикаємося", - сказав він.

Це рішення дозволить Данії зміцнити свою національну оборону та брати участь у місіях НАТО, таких як охорона повітряного простору в країнах Балтії, йдеться у повідомленні міністерства оборони країни.