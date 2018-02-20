Дания выделит около 150 млн долларов США на помощь Украине и Грузии

"Мой визит в Украину и Грузию, в первую очередь, направлен на то, чтобы подтвердить твердую поддержку Дании обеим странам, которые испытывают давление со стороны России, и где ключевой является борьба ценностей и интересов между Востоком и Западом", - сказал Самуэльсен, подчеркивая необходимость демократических и либеральных реформ в противостоянии российскому давлению.

"Обе страны выбрали путь в Европу и европейских ценностей, но Россия пытается осуществить военную агрессию и другие меры, препятствующие такому развитию, и лишить страны права выбора собственного направления и ориентации. Нет сомнения, что реформы будут их лучшим ответом на агрессию России. Это усилит их устойчивость и приближения к Европе", - отметил он.

Во время визитов министр объявил о начале новой Программы добрососедства Дании для Украины и Грузии. Программа будет способствовать процессам реформ в обеих странах. В следующие пять лет Дания предоставит финансовую помощь обеим странам в размере 860 млн крон.

"Очевидно, что обе страны сталкиваются с большими проблемами, и особенно борьба с коррупцией является критической в ​​Украине. Отсюда большая потребность в нашей поддержке. Мой визит в Киев ознаменует начало процесса, направленного на проведение международной конференции по реформам в Украине, которая состоится 27 июня 2018 в Копенгагене, которую я проведу вместе с моим украинским коллегой. Я призываю украинскую власть использовать Конференцию, чтобы ускорить процессы реформ в ближайшие месяцы", - подчеркнул Самуэльсен.

Напомним, 31 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД Дании Андерс Самуэльсен посетили Мариуполь.