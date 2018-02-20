Дания выделит около 150 млн долларов США на помощь Украине и Грузии

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 65030 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 79671 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 82396 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107929 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100574 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104645 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111611 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117096 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122821 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134351 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Дания выделит около 150 млн долларов США на помощь Украине и Грузии

Дания выделит около 150 млн долларов США на помощь Украине и Грузии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 февраля. УНН. В ходе визита в Украину министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен объявил о запуске новой Программы добрососедства общей стоимостью 860 млн датских крон (около 142 млн долларов США). Визит министра в Украину и Грузию 20-23 февраля свидетельствует о поддержке процессов реформ в двух европейских государствах, подвергаются давлению со стороны России, говорится в сообщении на сайте МИД Дании, передает УНН.

"Мой визит в Украину и Грузию, в первую очередь, направлен на то, чтобы подтвердить твердую поддержку Дании обеим странам, которые испытывают давление со стороны России, и где ключевой является борьба ценностей и интересов между Востоком и Западом", - сказал Самуэльсен, подчеркивая необходимость демократических и либеральных реформ в противостоянии российскому давлению.

"Обе страны выбрали путь в Европу и европейских ценностей, но Россия пытается осуществить военную агрессию и другие меры, препятствующие такому развитию, и лишить страны права выбора собственного направления и ориентации. Нет сомнения, что реформы будут их лучшим ответом на агрессию России. Это усилит их устойчивость и приближения к Европе", - отметил он.

Во время визитов министр объявил о начале новой Программы добрососедства Дании для Украины и Грузии. Программа будет способствовать процессам реформ в обеих странах. В следующие пять лет Дания предоставит финансовую помощь обеим странам в размере 860 млн крон.

"Очевидно, что обе страны сталкиваются с большими проблемами, и особенно борьба с коррупцией является критической в ​​Украине. Отсюда большая потребность в нашей поддержке. Мой визит в Киев ознаменует начало процесса, направленного на проведение международной конференции по реформам в Украине, которая состоится 27 июня 2018 в Копенгагене, которую я проведу вместе с моим украинским коллегой. Я призываю украинскую власть использовать Конференцию, чтобы ускорить процессы реформ в ближайшие месяцы", - подчеркнул Самуэльсен.

Напомним, 31 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД Дании Андерс Самуэльсен посетили Мариуполь.

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