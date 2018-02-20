Данія виділить близько 150 млн долларів США на допомогу Україні та Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. В ході візиту до України міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен оголосив про запуск нової Програми добросусідства загальною вартістю 860 мільйонів датських крон (близько 142 млн долларів США). Візит міністра до України та Грузії 20-23 лютого свідчить про підтримку процесів реформ у двох європейських державах, що піддаються тиску з боку Росії, сказано в повідомленні на сайті МЗС Данії, передає УНН.
“Мій візит до України та Грузії, в першу чергу, спрямований на те, щоб підтвердити тверду підтримку Данії обом країнам, які зазнають тиск з боку Росії, і де ключовою є боротьба цінностей та інтересів між Сходом і Заходом”, — сказав Самуельсен, підкреслюючи необхідність демократичних та ліберальних реформ у протистоянні російському тиску.
“Обидві країни обрали шлях до Європи та європейських цінностей, але Росія намагається здійснити військову агресію та інші заходи, що перешкоджають такому розвитку, і позбавити країни права вибору власного напрямку та орієнтацій. Немає сумніву, що реформи будуть їх найкращою відповіддю на агресію Росії. Це посилить їх стійкість та наближення до Європи”, — зазначив він.
Під час візитів міністр оголосив про початок нової Програми добросусідства Данії для України та Грузії. Програма сприятиме процесам реформ в обох країнах. У наступні п’ять років Данія надасть фінансову допомогу обом країнам у розмірі 860 мільйонів крон.
“Очевидно, що обидві країни стикаються з великими проблемами, і особливо боротьба з корупцією є критичною в Україні. Звідси більша потреба в нашій підтримці. Мій візит до Києва ознаменує початок процесу, спрямованого на проведення міжнародної конференції з реформ в Україні, яка відбудеться 27 червня 2018 року в Копенгагені, яку я проведу разом з моїм українським колегою. Я закликаю українську владу використати Конференцію, щоб прискорити процеси реформ у найближчі місяці”, — підкреслив Самуельсен.
Нагадаємо, 31 січня Міністр закордонних справ України Павло Клімкін і голова МЗС Данії Андерс Самуельсен відвідали Маріуполь.