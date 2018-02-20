Данія виділить близько 150 млн долларів США на допомогу Україні та Грузії

КИЇВ. 20 лютого. УНН. В ході візиту до України міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен оголосив про запуск нової Програми добросусідства загальною вартістю 860 мільйонів датських крон (близько 142 млн долларів США). Візит міністра до України та Грузії 20-23 лютого свідчить про підтримку процесів реформ у двох європейських державах, що піддаються тиску з боку Росії, сказано в повідомленні на сайті МЗС Данії, передає УНН.