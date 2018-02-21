Дания рассматривает заявление от "Газпрома" на прокладку "Северного потока-2"

“Действительно, под Рождество наш парламент принял закон, который позволяет принимать во внимание определенные политические и оборонные аспекты в ряде вопросов, связанных с проектом „Северный поток-2“. Мы действительно получили заявку на разрешение продолжать этот проект. После того как она будет соответствующим образом проанализирована, мы примем свое решение”, — рассказал министр.

Он не назвал, когда соответствующее решение будет принято.

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“Мы сейчас не знаем наверняка, когда это может произойти — мы ждем завершения оценки этой заявки. Ну и, конечно, мы так же ждем результатов работы Европейской комиссии”, - сказал он.

Отметим, что в конце прошлого года правительство Дании обратилось к Еврокомиссии с вопросом о том, какими критериями оно должен руководствоваться, рассматривая запрос “Газпрома” о разрешении на прокладку “Северного потока-2” в датских территориальных водах. Еврокомиссия тогда не дала ответ, а Дания приняла норму, позволяющую министру иностранных дел отказать в разрешении на проведение таких работ.