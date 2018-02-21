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Данія розглядає заяву від "Газпрому" на прокладання "Північного потоку-2"

Данія розглядає заяву від "Газпрому" на прокладання "Північного потоку-2"

Київ • УНН

 • 9737 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Данський уряд розглядає заявку від російського "Газпрому" на прокладання в територіальних водах країни газопроводу “Північний потік-2”. Про це сказав голова МЗС Данії Андерс Самюелсен під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ України Павло Клімкіним, передає кореспондент УНН.

“Справді, під Різдво наш парламент ухвалив закон, який дозволяє брати до уваги певні політичні та безпекові аспекти в низці питань, пов’язаних з проектом „Північний потік-2“. Ми справді отримали заявку на дозвіл продовжувати цей проект. Після того як вона буде відповідним чином проаналізована, ми ухвалимо своє рішення”, — розповів міністр.

Він не назвав, коли відповідне рішення буде ухвалено.

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“Ми зараз не знаємо напевне, коли це може статися — ми чекаємо на завершення оцінки цієї заявки. Ну і, звичайно, ми так само чекаємо на результати роботи Європейської комісії”, — сказав він.

Зазначимо, що наприкінці минулого року уряд Данії звернувся до Єврокомісії з питанням про те, якими критеріями він повинен керуватися, розглядаючи запит "Газпрому" про дозвіл на прокладання "Північного потоку-2" у данських територіальних водах. Єврокомісія тоді не дала відповідь, а Данія ухвалила норму, що дозволяє міністрові закордонних справ відмовити у дозволі на проведення таких робіт.

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