Киев • УНН
Дания не будет направлять министров на неофициальные встречи ЕС под председательством Венгрии из-за визитов Орбана в россию и Китай. Другие страны ЕС также планируют бойкотировать мероприятия Венгрии и требуют лишить ее права голоса в ЕС.
Дания не будет направлять министров на неофициальные правительственные встречи, связанные с председательством Венгрии в ЕС в этом месяце, в знак протеста против переговоров премьер-министра Виктора Орбана с президентами россии и Китая. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Правительство хочет четко дистанцироваться от того, как Венгрия вела себя с Украиной в первые недели председательства", - заявил министр иностранных дел в письменном ответе комитета по европейским делам датского парламента.
Дания пока будет направлять гражданских служащих только для освещения неформальных встреч министров в Венгрии, добавил он.
Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Европейского Союза намерены пренебречь мероприятием Венгрии, организовав в августе собственный саммит по иностранным делам вместо поездки в Будапешт к премьер-министру страны Виктору Орбану.
Также группа членов Европейского парламента выступила с требованием лишить Венгрию права голоса в ЕС после поездок ее премьер-министра в россию и Китай.
Дополнение
Орбан провел переговоры о потенциальном мирном соглашении по Украине с президентом россии владимиром рутиным и председателем КНР Си Цзиньпином в начале этого месяца.
Новоизбранный Европарламент осудил визит Орбана в россию.