Дания не будет направлять министров на неофициальные правительственные встречи, связанные с председательством Венгрии в ЕС в этом месяце, в знак протеста против переговоров премьер-министра Виктора Орбана с президентами россии и Китая. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Правительство хочет четко дистанцироваться от того, как Венгрия вела себя с Украиной в первые недели председательства", - заявил министр иностранных дел в письменном ответе комитета по европейским делам датского парламента.

Дания пока будет направлять гражданских служащих только для освещения неформальных встреч министров в Венгрии, добавил он.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Европейского Союза намерены пренебречь мероприятием Венгрии, организовав в августе собственный саммит по иностранным делам вместо поездки в Будапешт к премьер-министру страны Виктору Орбану.

Также группа членов Европейского парламента выступила с требованием лишить Венгрию права голоса в ЕС после поездок ее премьер-министра в россию и Китай.

Дополнение

Орбан провел переговоры о потенциальном мирном соглашении по Украине с президентом россии владимиром рутиным и председателем КНР Си Цзиньпином в начале этого месяца.

Новоизбранный Европарламент осудил визит Орбана в россию.