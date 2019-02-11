Данилюк: вмешательство в выборы будет основным инструментом российского реванша

"Из 44 зарегистрированных людей, каждый, по крайней мере, имитирует, что он хочет стать президентом. Я не хочу стать президентом, но я четко понимаю, чтобы противодействовать российской гибридной угрозе мне - нужно быть среди этих людей. Для того, чтобы напоминать украинцам - несмотря на то, что происходит это политическое шапито, ставки достаточно высоки. Кто-то, безотносительно к их идеологии, хочет добежать ближе к бюджетной кормушке, кто-то отрабатывает деньги, выданные или местными антиукраинскими олигархами, или российскими спецслужбами. Давайте посмотрим, кто вспоминает об угрозе прихода к власти откровенно пророссийских сил - того самого Бойко, Вилкула, Медведчука? Мы должны понять, что это не ограничивается только президентской кампанией - осенью парламентская. Это неразрывный процесс. Сегодня очевидно, что наша задача - не дать ни одному из открыто пророссийских или гибридно-пророссийских кандидатов выйти во второй тур, в том числе через разоблачение их реальной деятельности, через образование украинского населения - надо объяснять, что когда человек говорит "мир", то часто он подразумевает капитуляцию", - заявил Данилюк.



Есть огромная угроза от того, что есть клоуны, имитаторы и симулянты, которые пытаются выдать себя за крупных политических деятелей. Не имея ни институциональных способностей, ни опыта государственного управления. Возникает вопрос, зачем эти люди, которые порой имеют достаточно неплохие рейтинги, пытаются попасть как минимум во второй тур? Наша задача отрезвить людей и объяснить - нам многое не нравится, но если нам нужна альтернатива, то надо признать, что за пять лет она не была создана. И сегодня мы ставим перед собой задачу, кроме прочего, сохранить Украину, сформировать эту альтернативу на других началах и вокруг других принципов, - говорит кандидат в президенты Украины Александр Данилюк.



"Нам надо сосредоточиться на противодействии чрезвычайно опасным российским нарративам о том, что Украине нужно искать компромиссы с Российской Федерацией. К большому сожалению, эти компромиссы невозможны - мы должны это осознать. Как когда-то говорила Голда Меир "Наши соседи хотели, чтобы мы умерли, а мы хотели жить. Где здесь место для компромисса?". Мы не начинали эту войну, нам ничего не нужно от России, кроме того, чтобы она от нас отстала. Убирайтесь из Крыма, убирайтесь с Донбасса, компенсируйте нам человеческие потери, разрушенную инфраструктуру, дайте беженцам деньги, чтобы они начали жить нормальной жизнью, заплатите за годы оккупации - нам не нужно от России больше чем то, что предусмотрено международным публичным правом. Компромисс, который поддерживается значительной частью украинских олигархов, заключается в том, чтобы продать под видом мира капитуляцию, что будет означать то, что Россия будет нарезать Украины как колбасу. Сегодня надо понять что выбор, по большому счету, для украинцев, которые являются осознанными и желают добра себе и своим детям, может быть между кандидатами, которые точно не развернут Украину в другую сторону, - говорит Данилюк.



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