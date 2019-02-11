Данилюк: втручання у вибори буде основним інструментом російського реваншу

ukru
22 березня, 17:51 • 97461 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 135472 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 110364 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 109845 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 101525 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 104017 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 153133 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168642 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 155248 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 252456 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
6.1 м/с
38 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Зарплата очільника МВС України за 2024 рік склала понад 1,5 млн грн: що ще задекларував міністр

Зарплата очільника МВС України за 2024 рік склала понад 1,5 млн грн: що ще задекларував міністр

23 березня, 04:17 • 20859 перегляди
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

23 березня, 04:43 • 40630 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 49419 перегляди
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 30490 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

08:31 • 36416 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 168769 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 252455 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 214483 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 199104 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 165535 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 64785 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 60738 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 75588 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 57245 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 87116 перегляди
Актуальне
Данилюк: втручання у вибори буде основним інструментом російського реваншу

Данилюк: втручання у вибори буде основним інструментом російського реваншу

Київ • УНН

 • 7600 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Очевидно, в умовах гібридної війни, яка ведеться Російською Федерацією проти нас, невійськові методи превалюють - втручання у вибори буде основним засобом російського реваншу, - заявив в ефірі 5 каналу кандидат в президенти України, лідер громадянського руху "Спільна Справа" Олександр Данилюк, передає УНН .

"З 44 зареєстрованих людей, кожен, у крайньому випадку, імітує, що він хоче стати президентом. Я не хочу стати президентом, але я чітко розумію, щоб протидіяти російській гібридній загрозі мені - треба бути серед цих людей. Для того, щоб нагадувати українцям - незважаючи на те, що відбувається це політичне шапіто, ставки досить високі. Хтось, безвідносно до їхньої ідеології, хоче добігти ближче до бюджетної годівниці, хтось відпрацьовує гроші, видані або місцевими антиукраїнськими олігархами, або російськими спецслужбами. Давайте подивимося, хто згадує про загрозу приходу до влади відверто проросійських сил - того самого Бойка, Вілкула, Медведчука? Ми повинні зрозуміти, що це не обмежується тільки президентською кампанією - восени парламентська. Це нерозривний процес. Сьогодні очевидно, що наше завдання - не дати жодному з відкрито проросійських або гібридно-проросійських кандидатів вийти до другого туру, в тому числі через викриття їх реальної діяльності, через освіту українського населення - треба пояснювати, що коли людина говорить "мир", то часто вона має на увазі капітуляцію", - заявив Данилюк.

Є величезна загроза від того, що є клоуни, імітатори і симулянти, які намагаються видати себе за великих політичних діячів. Не маючи ні інституційних здібностей, ні досвіду державного управління. Виникає питання, навіщо ці люди, які часом мають досить непогані рейтинги, намагаються потрапити як мінімум до другого туру? Наше завдання протверезити людей і пояснити - нам багато чого не подобається, але якщо нам потрібна альтернатива, то треба визнати, що за п'ять років вона не була створена. І сьогодні ми ставимо перед собою завдання, крім іншого, зберегти Україну, сформувати цю альтернативу на інших засадах і навколо інших принципів, - говорить кандидат в президенти України Олександр Данилюк.

"Нам треба зосередитися на протидії надзвичайно небезпечним російським наративам про те, що Україні потрібно шукати компроміси з Російською Федерацією. На превеликий жаль, ці компроміси неможливі - ми повинні це усвідомити. Як колись говорила Голда Меїр "Наші сусіди хотіли, щоб ми померли, а ми хотіли жити. Де тут місце для компромісу?". Ми не починали цю війну, нам нічого не потрібно від Росії, крім того, щоб вона від нас відстала. Забирайтеся з Криму, забирайтеся з Донбасу, компенсуйте нам людські втрати, зруйновану інфраструктуру, дайте біженцям гроші, щоб вони почали жити нормальним життям, заплатите за роки окупації - нам не потрібно від Росії більше ніж те, що передбачено міжнародним публічним правом. Компроміс, який підтримується значною частиною українських олігархів, полягає в тому, щоб продати під виглядом миру капітуляцію, що буде означати те, що Росія буде нарізати Україну як ковбасу. Сьогодні треба зрозуміти що вибір, за великим рахунком, для українців, які є усвідомленими і бажають добра собі і своїм дітям, може бути між кандидатами, які точно не розгорнуть Україну в іншу сторону", - каже Данилюк.

Ознайомитися з повною версією інтерв'ю можна тут:

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,726.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,009.16