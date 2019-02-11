Данилюк: втручання у вибори буде основним інструментом російського реваншу

"З 44 зареєстрованих людей, кожен, у крайньому випадку, імітує, що він хоче стати президентом. Я не хочу стати президентом, але я чітко розумію, щоб протидіяти російській гібридній загрозі мені - треба бути серед цих людей. Для того, щоб нагадувати українцям - незважаючи на те, що відбувається це політичне шапіто, ставки досить високі. Хтось, безвідносно до їхньої ідеології, хоче добігти ближче до бюджетної годівниці, хтось відпрацьовує гроші, видані або місцевими антиукраїнськими олігархами, або російськими спецслужбами. Давайте подивимося, хто згадує про загрозу приходу до влади відверто проросійських сил - того самого Бойка, Вілкула, Медведчука? Ми повинні зрозуміти, що це не обмежується тільки президентською кампанією - восени парламентська. Це нерозривний процес. Сьогодні очевидно, що наше завдання - не дати жодному з відкрито проросійських або гібридно-проросійських кандидатів вийти до другого туру, в тому числі через викриття їх реальної діяльності, через освіту українського населення - треба пояснювати, що коли людина говорить "мир", то часто вона має на увазі капітуляцію", - заявив Данилюк.



Є величезна загроза від того, що є клоуни, імітатори і симулянти, які намагаються видати себе за великих політичних діячів. Не маючи ні інституційних здібностей, ні досвіду державного управління. Виникає питання, навіщо ці люди, які часом мають досить непогані рейтинги, намагаються потрапити як мінімум до другого туру? Наше завдання протверезити людей і пояснити - нам багато чого не подобається, але якщо нам потрібна альтернатива, то треба визнати, що за п'ять років вона не була створена. І сьогодні ми ставимо перед собою завдання, крім іншого, зберегти Україну, сформувати цю альтернативу на інших засадах і навколо інших принципів, - говорить кандидат в президенти України Олександр Данилюк.



"Нам треба зосередитися на протидії надзвичайно небезпечним російським наративам про те, що Україні потрібно шукати компроміси з Російською Федерацією. На превеликий жаль, ці компроміси неможливі - ми повинні це усвідомити. Як колись говорила Голда Меїр "Наші сусіди хотіли, щоб ми померли, а ми хотіли жити. Де тут місце для компромісу?". Ми не починали цю війну, нам нічого не потрібно від Росії, крім того, щоб вона від нас відстала. Забирайтеся з Криму, забирайтеся з Донбасу, компенсуйте нам людські втрати, зруйновану інфраструктуру, дайте біженцям гроші, щоб вони почали жити нормальним життям, заплатите за роки окупації - нам не потрібно від Росії більше ніж те, що передбачено міжнародним публічним правом. Компроміс, який підтримується значною частиною українських олігархів, полягає в тому, щоб продати під виглядом миру капітуляцію, що буде означати те, що Росія буде нарізати Україну як ковбасу. Сьогодні треба зрозуміти що вибір, за великим рахунком, для українців, які є усвідомленими і бажають добра собі і своїм дітям, може бути між кандидатами, які точно не розгорнуть Україну в іншу сторону", - каже Данилюк.



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