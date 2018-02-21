Данилюк рассказал, когда Украина сможет получить очередной транш МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Украина получит очередной транш Международного валютного фонда по программе сотрудничества EFF после принятия законопроекта об Антикоррупционном суде, который будет отвечать требованиям Фонда. Об этом сказал в эфире "5 канала" министр финансов Украины Александр Данилюк, передает УНН.
"Причиной получения транша является принятие закона. Не создание суда, а принятие закона. Создание суда даже по оптимистическим подсчетам - это около полугода", - сказал он.
При этом, по словам А.Данилюка, если закон об Антикоррупционном суде не будет соответствовать требованиям МВФ, то это будет означать, что Украина не выполнила требования сотрудничества с Фондом и это требование не засчитают.
Напомним, команда в составе нескольких экспертов МВФ посетила Киев в период с 12 по 16 февраля. По итогам работы этой технической миссии в МВФ заявили, что ВР должна безотлагательно рассмотреть законопроект об Антикоррупционном суде с учетом поправок, необходимых для приведения окончательного текста закона в полное соответствие предусмотренным программой МВФ обязательствам и рекомендациям Венецианской комиссии.
Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение 17,5 млрд долл. Украине за четырехлетней программой "Механизм расширенного финансирования" (EFF) 11 марта 2015 года. Программа EFF заменила собой программу Фонда Stand-By, которая была предоставлена Украине 30 апреля 2014 года.