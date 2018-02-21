Данилюк розповів, коли Україна зможе отримати черговий транш МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Україна отримає черговий транш Міжнародного валютного фонду за програмою співпраці EFF після ухвалення законопроекту про Антикорупційний суд, який відповідатиме вимогам Фонду. Про це сказав в ефірі "5 каналу" міністр фінансів України Олександр Данилюк, передає УНН.
"Передумовою отримання траншу є прийняття закону. Не створення суду, а прийняття закону. Створення суду навіть за оптимістичними обрахунками - це десь півроку", - сказав він.
При цьому, за словами О.Данилюка, якщо закон про Антикорупційний суд не відповідатиме вимогам МВФ, то це означатиме, що Україна не виконала вимоги співпраці з Фондом і цю вимогу не зарахують.
Нагадаємо, команда у складі кількох експертів МВФ відвідала Київ у період з 12 по 16 лютого. За підсумками роботи цієї технічної місії у МВФ заявили, що ВР має невідкладно розглянути законопроект щодо Антикорупційного суду з врахуванням поправок, необхідних для приведення остаточного тексту закону у повну відповідність передбаченим програмою МВФ зобов’язанням та рекомендаціям Венеційської комісії.
Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення 17,5 млрд дол. Україні за чотирирічною програмою "Механізм розширеного фінансування" (EFF) 11 березня 2015 року. Програма EFF замінила собою програму Фонду Stand-By, що була надана Україні 30 квітня 2014 року.