Данилюк прокомментировал риски приватизации госбанков в условиях российской агрессии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Российские компании или физические лица не смогут принять участие в процессе приватизации в Украине. В том числе им не может быть перепродано приватизированное имущество, что гарантируется законом. Об этом сообщил во время брифинга министр финансов Украины Александр Данилюк, передает корреспондент УНН.
"Существует мнение, что приватизация банков в условиях войны с Россией может привести к тому, что РФ примет участие в приватизации и увеличит свое влияние на банковскую систему. Но парламент принял закон "О приватизации", который четко ограничивает российские компании или лица в участии в приватизации в Украине, в том числе защищает от перепродажи россиянам", - отметил министр финансов.
Напомним, закон о приватизации направлен на подпись Президента.