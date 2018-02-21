Данилюк прокомментировал риски приватизации госбанков в условиях российской агрессии

"Существует мнение, что приватизация банков в условиях войны с Россией может привести к тому, что РФ примет участие в приватизации и увеличит свое влияние на банковскую систему. Но парламент принял закон "О приватизации", который четко ограничивает российские компании или лица в участии в приватизации в Украине, в том числе защищает от перепродажи россиянам", - отметил министр финансов.

Напомним, закон о приватизации направлен на подпись Президента.