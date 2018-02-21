Данилюк прокоментував ризики приватизації держбанків в умовах російської агресії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Російські компанії або фізичні особи не зможуть взяти участь у процесі приватизації в Україні. У тому числі їм не може бути перепродане приватизоване майно, що гарантується законом. Про це повідомив під час брифінгу міністр фінансів України Олександр Данилюк, передає кореспондент УНН.
"Існує думка, що приватизація банків в умовах війни з Росією може призвести до того, що РФ візьме участь у приватизації та збільшить свій влив на банківську систему. Але парламент прийняв закон "Про приватизацію", який чітко обмежує російські компанії чи осіб в участі в приватизації в Україні, в тому числі захищає від перепродажу росіянам", - зазначив міністр фінансів.
Нагадаємо, закон про приватизацію направлено на підпис Президента.