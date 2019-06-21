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Данилюк обсудил реформу гражданской безопасности Украины с миссией ЕС

Киев • УНН

 • 10323 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк провел встречу с исполняющим обязанности Председателя Консультативной миссии Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины Фредериком Весслау. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СНБОУ.

Данилюк обсудил реформу гражданской безопасности Украины с миссией ЕС

Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в сфере безопасности и обороны, реформирование сектора гражданской безопасности Украины, в частности, реформирования Службы безопасности Украины, разработку законопроектов о государственной тайне и парламентский контроль за деятельностью специальных служб и правоохранительных органов.

Также стороны уделили внимание вопросам пересмотра законопроекта о службе финансовых расследований и разработки новой Стратегии национальной безопасности Украины.

Данилюк отметил необходимость оперативной наработки совместно с западными экспертами соответствующих законопроектов для их последующего внесения Президентом Украины в Верховную Раду.

Весслау в свою очередь выразил поддержку Украине на пути формирования прозрачного и эффективного гражданского сектора безопасности и заверил в готовности и впредь оказывать всестороннюю помощь.

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