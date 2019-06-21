Данилюк обсудил реформу гражданской безопасности Украины с миссией ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк провел встречу с исполняющим обязанности Председателя Консультативной миссии Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины Фредериком Весслау. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СНБОУ.
Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в сфере безопасности и обороны, реформирование сектора гражданской безопасности Украины, в частности, реформирования Службы безопасности Украины, разработку законопроектов о государственной тайне и парламентский контроль за деятельностью специальных служб и правоохранительных органов.
Также стороны уделили внимание вопросам пересмотра законопроекта о службе финансовых расследований и разработки новой Стратегии национальной безопасности Украины.
Данилюк отметил необходимость оперативной наработки совместно с западными экспертами соответствующих законопроектов для их последующего внесения Президентом Украины в Верховную Раду.
Весслау в свою очередь выразил поддержку Украине на пути формирования прозрачного и эффективного гражданского сектора безопасности и заверил в готовности и впредь оказывать всестороннюю помощь.