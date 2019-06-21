Данилюк обговорив реформу цивільної безпеки України з місією ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Секретар РНБО України Олександр Данилюк провів зустріч з виконувачем обов'язків Голови Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України Фредеріком Весслау. Про це повідомляє УНН з посиланням на РНБОУ.
Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання співпраці у сфері безпеки і оборони, реформування сектору цивільної безпеки України, зокрема, реформування Служби безпеки України, розробку законопроектів про державну таємницю та парламентський контроль за діяльністю спеціальних служб та правоохоронних органів.
Також сторони приділили увагу питанням перегляду законопроекту про службу фінансових розслідувань та розробки нової Стратегії національної безпеки України.
Данилюк наголосив на необхідності оперативного напрацювання спільно із західними експертами відповідних законопроектів для їх подальшого внесення Президентом України до Верховної Ради.
Весслау своєю чергою висловив підтримку України на шляху формування прозорого і ефективного цивільного сектору безпеки та запевнив у готовності й надалі надавати всебічну допомогу.