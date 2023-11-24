Данилов: срочники, чей срок службы истек, будут демобилизованы
Зеленский предложил провести демобилизацию военнослужащих срочной службы и военные на Ставке согласились.
Одна ракета упала в посадку, а другая - в сады: армия рф атаковала Запорожский район
Рашисты в очередной раз нанесли ракетные удары по территориям Запорожского района, обошлось без жертв.
Доставляли наркотики по Киеву: столичные полицейские разоблачили группу наркодилеров
Киевская полиция задержала группу из пяти человек, причастных к наркоторговле, включая организатора и четырех курьеров. Подозреваемым, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за наркопреступления, грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.
Сложности с контрактацией: Минстратегпром и Минобороны отмечают, что в бюджете хватает только на половину возможностей отечественного рынка
Оборонный бюджет Украины может профинансировать контрактацию примерно половины возможностей отечественного рынка в следующем году. Вместе с тем, украинская промышленность утроила свои мощности. Министерства обороны и стратегических отраслей промышленности имеют целью увеличить объемы производства и сосредоточиться на внутренних закупках.
Катар подтвердил освобождение как заложников ХАМАС, так и Израиля
Красный Крест получил заложников, среди которых 13 израильтян. Также Израиль освободил первую часть заключенных
Детское Евровидение 2023: стало известно, под каким номером будет выступать Украина
9-летняя Анастасия Димид будет представлять Украину на детском песенном конкурсе Евровидение 2023 года, выступив третьей с песней "Flower". Событие будет транслироваться в прямом эфире на различных украинских платформах.
Херсон под вражеским обстрелом: в городе раздаются взрывы
Российская армия обстреливает Херсон. О взрывах сообщает глава Херсонской ВГА Роман Мрочко, который советует жителям города искать спасения.
Генпрокурор встретился с группой "Друзья Украины": обсудили компоненты глобальной архитектуры ответственности
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин обсудил с группой друзей Украины в Канаде необходимость единой реакции для разработки новых международно-правовых механизмов для привлечения россии к ответственности за ее действия.
В чешском правительстве продолжаются споры из-за перехода страны в зону евро - СМИ
Чехия выполнила требования для вступления в еврозону в 2024 году, но Министерство финансов не советует этого делать. Другие министры правительства готовы оспаривать эту рекомендацию.
"Подарок к праздникам": в Украине снова может подорожать алкоголь
Министерство экономики Украины предлагает повысить минимальные цены на алкогольные напитки, чтобы увеличить поступления в бюджет на 300 миллионов гривен и бороться со смертностью от алкоголя.