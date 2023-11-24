Данилов: срочники, чей срок службы истек, будут демобилизованы

Вопрос демобилизации украинских военнослужащих срочной службы, срок службы которых уже закончился, обсуждался на Ставке Верховного Главнокомандующего. Об этом сообщил в комментарии Украинскому Радио секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН.

Детали

Он рассказал, что Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести демобилизацию военнослужащих срочной службы и военные на Ставке согласились. В ближайшее время военнослужащие срочной службы будут демобилизованы, отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

Сегодня состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего и этому вопросу было уделено большое внимание для того, чтобы мы справедливо занимались вопросом приобщения к нашему войску тех людей, которые необходимы нам для обороноспособности страны. Что касается мобилизации людей, которые проходили срочную службу, то президент попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс произойдет и мы понимаем, сколько их