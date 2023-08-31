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Данилов относительно опасений ФРГ поставлять ракеты Taurus: "Это страх перед россией. В свое время все боялись Гитлера"

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Германия пока не приняла решение передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus из-за своего страха перед россией. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью немецкому изданию Welt, передает УНН.

Цитата

"Это не недоверие к Украине, а страх перед россией. Некоторые боятся разозлить ооссию, что абсолютно неправильно с нашей точки зрения. Хочу напомнить, что в свое время все боялись Гитлера, и хорошо известно, чем это закончилось.

Если политическое руководство Германии этого не понимает, то можно продолжать бояться, но это опасно. Кто боится, тот неизбежно проиграет", - сказал Данилов.

Дополнение

Ракеты Taurus Украина запросила у Берлина еще в мае. В течение последних недель продолжается дискуссия о возможности передачи ВСУ ракет обострилась в Германии.

21 августа Председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Справочно

Ракеты Taurus имеют дальность до 500 километров. На вооружении Бундесвера (немецких вооруженных сил) есть около 600 таких ракет.

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