Данілов щодо побоювань ФРН постачати ракети Taurus: "Це страх перед росією. Свого часу всі боялися Гітлера"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Німеччина поки не прийняла рішення передати україні далекобійні крилаті ракети Taurus через свій страх росії. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю німецькому виданню Welt, передає УНН.
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“Це не недовіра до України, а страх перед росією. Дехто боїться роздратувати росію, що абсолютно неправильно з нашої точки зору. Хочу нагадати, що свого часу всі боялися Гітлера, і добре відомо, чим це закінчилося.
Якщо політичне керівництво Німеччини цього не розуміє, то можна продовжувати боятися, але це небезпечно. Хто боїться, той неминуче програє”, — сказав Данілов.
Доповнення
Ракети Taurus Україна запросила у Берліна ще у травні. Протягом останніх тижнів триває дискусія щодо можливості передачі ЗСУ ракет загострилась в Німеччині.
21 серпня Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн закликала передати Києву далекобійні ракети Taurus.
Довідково
Ракети Taurus мають дальність до 500 кілометрів. На озброєнні Бундесверу (німецьких збройних сил) є близько 600 таких ракет.