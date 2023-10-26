Данилов подтвердил, что из граждан рф сформирован батальон в рядах ВСУ

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«То, что касается формирования этого батальона, так случилось, что это уже не является новостью. Действительно, на нашей стороне воюют очень много представителей российской федерации и российских меньшинств, которые выступают категорически против режима путина. Они помогают нам в этой борьбе. Это единственное, что я могу сейчас сказать», - отметил Алексей Данилов.

Детали

Вчера Bloоmberg сообщили, что сформирован батальон "Сибирь", который состоит из десятка россиян и представителей этнических меньшинств россии, которые приехали, чтобы вступить в ряды украинской армии.

Сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины подтвердил, что формирование действительно существует в рядах Вооруженных Сил Украины. Также он добавил, что граждане рф воюют против режима путина на стороне Украины с первых дней полномасштабного вторжения и в ближайшее время мы увидим еще не один такой батальон.

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