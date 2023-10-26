Данілов підтвердив, що з громадян рф сформовано батальйон в лавах ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Секретар РНБО України Олексій Данілов підтвердив інформацію про те, що в ЗСУ сформували батальйон з росіян, які проти режиму путіна. Про це він сказав в ефірі телемарафону, пише УНН.
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«Те, що стосується формування цього батальйону, так сталося, що це вже не є новиною. Дійсно, на нашому боці воюють дуже багато представників російської федерації та російських меншин, які виступають категорично проти режиму путіна. Вони допомагають нам в цій боротьбі. Це єдине, що я можу зараз сказати»,- зазначив Олексій Данілов.
Деталі
Вчора Bloоmberg повідомили, що сформовано батальйон "Сибір", який складається з десятка росіян і представників етнічних меншин росії, які приїхали, щоб вступити до лав української армії.
Сьогодні секретар Ради національної безпеки і оборони України підтвердив, що формування дійсно існує в лавах Збройних Сил України. Також він додав, що громадяни рф воюють проти режиму путіна на боці України з перших днів повномасштабного вторгнення та найближчим часом ми побачимо ще не один такий батальйон.
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