Данилов анонсировал "очень приятные новости" по боеприпасам

Эксклюзив
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
  •  28397 просмотра

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

Эксклюзив
Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
  •  36724 просмотра

Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

Эксклюзив
Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
  •  74383 просмотра

Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

Эксклюзив
Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
  •  83351 просмотра

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

Эксклюзив
Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января
  •  89871 просмотра

Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января

Эксклюзив
Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния
  •  92075 просмотра

Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния

Эксклюзив
Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
  •  142768 просмотра

Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

Эксклюзив
Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
  •  142294 просмотра

Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

Эксклюзив
Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп
20 декабря  •  137856 просмотра

Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп

Эксклюзив
Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников
20 декабря  •  133316 просмотра

Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников

Эксклюзив
В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа
19 декабря  •  156805 просмотра

В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа

Эксклюзив
Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп
19 декабря  •  155904 просмотра

Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп

Эксклюзив
В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований
19 декабря  •  155823 просмотра

В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

Эксклюзив
Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями
19 декабря  •  151339 просмотра

Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями

Эксклюзив
Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса
19 декабря  •  143736 просмотра

Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
danilov-anonsiroval-ochen-priyatnie-ochen-priyatnie-novosti-po-boepripasam

Данилов анонсировал "очень приятные новости" по боеприпасам

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 09:12  •  17186 просмотра

Read in English

Данилов намекнул на позитивные новости относительно производства боеприпасов в Украине в ближайшее время, с участием как государственных, так и частных компаний.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсировал "очень приятные новости" по производству боеприпасов в ближайшее время. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На сегодняшний день разворачиваются производства в странах-партнерах. Я не могу много выдавать информации относительно того, что происходит на территории нашей страны. Но дам небольшой спойлер - могу сказать, что в ближайшее время у нас будут очень приятные новости именно по этому поводу. Потому что работает не только предприятие государственной формы собственности, но и частные компании

 - сказал Данилов.

Дополнение

В Евросоюзе хотят ускорить производство боеприпасов, чтобы помочь Украине защищаться от российской агрессии.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Данілов анонсував "дуже приємні новини" щодо боєприпасів
Danilov announces "very good news" on ammunition
Новости по теме

Данилов анонсировал "очень приятные новости" по боеприпасам

Данилов намекнул на позитивные новости относительно производства боеприпасов в Украине в ближайшее время, с участием как государственных, так и частных компаний.

Война •   •  17186 просмотра
Данилов анонсировал "очень приятные новости" по боеприпасам

Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования.

Политика •   •  74383 просмотра
Эксклюзив
Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

Закупки по каталогу, привлечение отечественных производителей, меню от профессиональных технологов: Жумадилов рассказал о новых подходах в питании украинской армии

Украинская армия будет закупать продукты питания по каталогу из 409 наименований, разработанным профессиональными технологами, и привлекать к этому процессу отечественных производителей, чтобы обеспечить прозрачность и эффективность в удовлетворении потребностей военных в питании.

Война •   •  14893 просмотра
Закупки по каталогу, привлечение отечественных производителей, меню от профессиональных технологов: Жумадилов рассказал о новых подходах в питании украинской армии

Оккупанты активизировали штурм Белогоровки, враг бил из артиллерии и минометов - Лысогор

Российские войска усилили атаки на Белогоровку, применяя артиллерию, минометы и периодически авиацию - украинские защитники отбили 13 штурмов. Тем временем шахтеры так называемой "луганской народной республики" сталкиваются с невыплатой заработной платы и потерей рабочих мест.

Война •   •  14586 просмотра
Оккупанты активизировали штурм Белогоровки, враг бил из артиллерии и минометов - Лысогор

Вражеская атака на Киевщину: спасатели показали последствия

Атака вражеского БПЛА в Киевской области уничтожила складские помещения и транспортные средства, но жертв и пострадавших нет. Спасатели ликвидировали пожар на площади 1 500 кв. м.

Война •   •  15748 просмотра
Вражеская атака на Киевщину: спасатели показали последствия

Армия Израиля нашла туннели главарей ХАМАС в центре Газы

Армия обороны Израиля обнаружила в центре города Газа комплекс туннелей, которыми пользуются лидеры ХАМАС, стратегически расположенных вблизи гражданских объектов, включая школу. Эти туннели, оснащенные современным оборудованием.

Новости Мира •   •  14286 просмотра
Армия Израиля нашла туннели главарей ХАМАС в центре Газы

Надеемся на положительный результат в январе - Данилов о помощи Украине от США

Данилов оптимистично настроен на то, что Конгресс США одобрит финансирование помощи Украине в январе, после заверений американских лидеров и двухпартийных усилий.

Политика •   •  16872 просмотра
Надеемся на положительный результат в январе - Данилов о помощи Украине от США

Украинцев призывного возраста за рубежом нужно попросить явиться в призывные пункты - Умеров

Украина планирует предложить мужчинам за рубежом в возрасте 25-60 лет добровольно явиться на призывные участки для прохождения военной службы в 2024 году, при этом обсуждаются потенциальные санкции за невыполнение этого требования.

Политика •   •  19480 просмотра
Украинцев призывного возраста за рубежом нужно попросить явиться в призывные пункты - Умеров

В Донецкой области одиночные вражеские обстрелы Авдеевки, повреждены многоэтажки в Торецке

Российские войска продолжают обстрелы Донецкой области, вызывая ранения и повреждения жилых и административных зданий в более чем десятке населенных пунктов.

Война •   •  13557 просмотра
В Донецкой области одиночные вражеские обстрелы Авдеевки, повреждены многоэтажки в Торецке

Микроавтобус с 9 украинцами попал в ДТП в Польше, есть погибший - МИД

В результате аварии микроавтобуса на польско-украинской границе один украинец погиб и восемь получили ранения; МИД Украины оказывает консульскую помощь и координирует репатриацию.

Криминал и ЧП •   •  16357 просмотра
Микроавтобус с 9 украинцами попал в ДТП в Польше, есть погибший - МИД