Данилов анонсировал "очень приятные новости" по боеприпасам
Киев • УНН
Данилов намекнул на позитивные новости относительно производства боеприпасов в Украине в ближайшее время, с участием как государственных, так и частных компаний.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсировал "очень приятные новости" по производству боеприпасов в ближайшее время. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
На сегодняшний день разворачиваются производства в странах-партнерах. Я не могу много выдавать информации относительно того, что происходит на территории нашей страны. Но дам небольшой спойлер - могу сказать, что в ближайшее время у нас будут очень приятные новости именно по этому поводу. Потому что работает не только предприятие государственной формы собственности, но и частные компании
Дополнение
В Евросоюзе хотят ускорить производство боеприпасов, чтобы помочь Украине защищаться от российской агрессии.
Данилов анонсировал "очень приятные новости" по боеприпасам
Данилов намекнул на позитивные новости относительно производства боеприпасов в Украине в ближайшее время, с участием как государственных, так и частных компаний.
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