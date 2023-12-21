Данилов анонсировал "очень приятные новости" по боеприпасам

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсировал "очень приятные новости" по производству боеприпасов в ближайшее время. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На сегодняшний день разворачиваются производства в странах-партнерах. Я не могу много выдавать информации относительно того, что происходит на территории нашей страны. Но дам небольшой спойлер - могу сказать, что в ближайшее время у нас будут очень приятные новости именно по этому поводу. Потому что работает не только предприятие государственной формы собственности, но и частные компании - сказал Данилов.

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В Евросоюзе хотят ускорить производство боеприпасов, чтобы помочь Украине защищаться от российской агрессии.