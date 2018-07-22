Daily Mail: следователи показали свидетелям фото возможного подозреваемого в отравлении Скрипалей

Издание утверждает, что полиция использовала технологию распознавания лиц для идентификации двух наемных убийц, попавших в объективы камер наружного наблюдения, злоумышленники были направлены в Великобританию для отравления Скрипалей, а после вернулись в Россию. “Они показали мне фотографию человека и спросили, видел ли я его когда-нибудь в городе и если видел, то где”, — сказал 28-летний Джош Харрис, который жил в Солсбери в одном общежитии с 44-летней Дон Стерджес, еще одной пострадавшей от отравления нервно-паралитическим веществом. “Они также упомянули женщину, с которой они хотят поговорить, но у них не было ее фотографии”, — добавил он.

Газета при этом не публикует фотографию подозреваемого, которого разыскивает полиция. В Скотленд-Ярде корреспондентам других СМИ не смогли прокомментировать появившуюся в Daily Mail информацию. “У нас нет комментариев по этой теме”, — сказала представитель полиции.

Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери в критическом состоянии. Позднее сотрудник Скотленд-Ярда, возглавляющий расследование, предположил, что они отравились “Новичком” — тем же нервно-паралитическим веществом, которым в марте, по версии Лондона, были отравлены Скрипали. 8 июля стало известно, что Стерджес умерла в больнице, Роули же 20 июля был выписан.

Как сообщал УНН, британская полиция установила подозреваемых в отравлении скрипачей.