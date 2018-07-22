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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 36765 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123443 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 131024 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168644 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153165 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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Daily Mail: следователи показали свидетелям фото возможного подозреваемого в отравлении Скрипалей

Daily Mail: следователи показали свидетелям фото возможного подозреваемого в отравлении Скрипалей

Киев  •  УНН

 • 10631 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Британские следователи показали ключевым свидетелям фотографию возможного подозреваемого, который может быть причастен к отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщила газета Daily Mail, передает УНН.

Издание утверждает, что полиция использовала технологию распознавания лиц для идентификации двух наемных убийц, попавших в объективы камер наружного наблюдения, злоумышленники были направлены в Великобританию для отравления Скрипалей, а после вернулись в Россию. “Они показали мне фотографию человека и спросили, видел ли я его когда-нибудь в городе и если видел, то где”, — сказал 28-летний Джош Харрис, который жил в Солсбери в одном общежитии с 44-летней Дон Стерджес, еще одной пострадавшей от отравления нервно-паралитическим веществом. “Они также упомянули женщину, с которой они хотят поговорить, но у них не было ее фотографии”, — добавил он.

Газета при этом не публикует фотографию подозреваемого, которого разыскивает полиция. В Скотленд-Ярде корреспондентам других СМИ не смогли прокомментировать появившуюся в Daily Mail информацию. “У нас нет комментариев по этой теме”, — сказала представитель полиции.

Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери в критическом состоянии. Позднее сотрудник Скотленд-Ярда, возглавляющий расследование, предположил, что они отравились “Новичком” — тем же нервно-паралитическим веществом, которым в марте, по версии Лондона, были отравлены Скрипали. 8 июля стало известно, что Стерджес умерла в больнице, Роули же 20 июля был выписан.

Как сообщал УНН, британская полиция установила подозреваемых в отравлении скрипачей.

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