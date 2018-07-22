Daily Mail: слідчі показали свідкам фото можливого підозрюваного в отруєнні Скрипалів

Видання стверджує, що поліція використовувала технологію розпізнавання осіб для ідентифікації двох найманих вбивць, які потрапили в об’єктиви камер зовнішнього спостереження, зловмисники були направлені до Великої Британії для отруєння Скрипалів, а після повернулися в Росію. “Вони показали мені фотографію людини і запитали, чи бачив я його коли-небудь в місті і якщо бачив, то де”, — сказав 28-річний Джош Харріс, який жив в Солсбері в одному гуртожитку з 44-річною Доною Стерджес, ще однією постраждалою від отруєння нервово-паралітичною речовиною. “Вони також згадали жінку, з якою вони хочуть поговорити, але у них не було її фотографії”, — додав він.

Газета при цьому не публікує фотографію підозрюваного, якого розшукує поліція. У Скотленд-Ярді кореспондентам інших ЗМІ не змогли прокоментувати інформацію, що з’явилася в Daily Mail. “У нас немає коментарів по цій темі”, — сказала представник поліції.

Дон Стерджес і її супутник Чарльз Роулі 30 червня були госпіталізовані в місті Еймсбері в критичному стані. Пізніше співробітник Скотленд-Ярду, який очолює розслідування, припустив, що вони отруїлися “Новачком” — тією ж нервово-паралітичною речовиною, якою в березні, за версією Лондона, були отруєні Скрипалі. 8 липня стало відомо, що Стерджес померла в лікарні, Роулі ж 20 липня був виписаний.

Як повідомляв УНН, британська поліція встановила підозрюваних в отруєнні Скрипалів.