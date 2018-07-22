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Daily Mail: слідчі показали свідкам фото можливого підозрюваного в отруєнні Скрипалів

Daily Mail: слідчі показали свідкам фото можливого підозрюваного в отруєнні Скрипалів

Київ • УНН

 • 10632 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Британські слідчі показали ключовим свідкам фотографію можливого підозрюваного, який може бути причетний до отруєння в Солсбері колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Про це повідомила газета Daily Mail, інформує УНН.

Видання стверджує, що поліція використовувала технологію розпізнавання осіб для ідентифікації двох найманих вбивць, які потрапили в об’єктиви камер зовнішнього спостереження, зловмисники були направлені до Великої Британії для отруєння Скрипалів, а після повернулися в Росію. “Вони показали мені фотографію людини і запитали, чи бачив я його коли-небудь в місті і якщо бачив, то де”, — сказав 28-річний Джош Харріс, який жив в Солсбері в одному гуртожитку з 44-річною Доною Стерджес, ще однією постраждалою від отруєння нервово-паралітичною речовиною. “Вони також згадали жінку, з якою вони хочуть поговорити, але у них не було її фотографії”, — додав він.

Газета при цьому не публікує фотографію підозрюваного, якого розшукує поліція. У Скотленд-Ярді кореспондентам інших ЗМІ не змогли прокоментувати інформацію, що з’явилася в Daily Mail. “У нас немає коментарів по цій темі”, — сказала представник поліції.

Дон Стерджес і її супутник Чарльз Роулі 30 червня були госпіталізовані в місті Еймсбері в критичному стані. Пізніше співробітник Скотленд-Ярду, який очолює розслідування, припустив, що вони отруїлися “Новачком” — тією ж нервово-паралітичною речовиною, якою в березні, за версією Лондона, були отруєні Скрипалі. 8 липня стало відомо, що Стерджес померла в лікарні, Роулі ж 20 липня був виписаний.

Як повідомляв УНН, британська поліція встановила підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

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