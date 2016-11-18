Д.Трампу предложили стратегию по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Россия, США, Европа и Украина могли бы совместно спланировать и создать пакет финансовой помощи для обеспечения экономического восстановления Украины. Такова одна из составляющих стратегии действий США в отношении Украины, которую предлагают новоизбранному президенту Дональду Трампу три юриста-международника со значительным опытом работы в Украине Джеффри Берт, Джеймс Гитч, Питер Петтибон и Томас Шиллинглоу, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
“Трудно назвать более насущный приоритет в международной политике для президента Трампа чем решение чрезвычайно вредоносного и потенциально катастрофического конфликта в Украине”, - отмечают авторы статьи.
Они предлагают “радикальное предложение по деэскалации кризиса в Украине, нацеленное на заложение основ программы примирения между США и Россией”, которая состоит из трех шагов.
Конкретная работа над “деталями” разработки этого пакета может позволить участникам процесса создать рамку решения сложных политических вопросов, которые являются сердцевиной кризиса.
В частности, в предложениях указано, что Запад и Россия должны “согласиться не соглашаться” относительно статуса Крыма на неопределенный период времени. “Именно так с 1940-х и до распада СССР рассматривались три страны Балтии”, — говорится в предложениях.
Также в них отмечается, что стороны согласны на сохранение статуса кво Донбасса как части Украины, обеспечив соблюдение режима прекращения огня. Речь идет и о создании пакета помощи для экономического восстановления Украины при участии России, США и ЕС.
“Мы исходим из того, что экономически и политически жизнеспособная Украина отвечает долгосрочным интересам всех сторон, включая Россию. Конкретная работа над "деталями“ разработки этого пакета помощи может позволить участникам процесса создать рамку решения сложных политических вопросов, которые являются сердцевиной кризиса”, - считают авторы предложения.
Средства должны быть направлены на: восстановление инфраструктуры; компенсацию десяткам тысяч беженцев и людям, которые до сих пор живут в зоне АТО, за нанесенный ущерб и ранения.
Они убеждены, что инициатива создания такого пакета должна исходить от администрации Д.Трампа и может послужить “сигналом президенту РФ Владимиру Путину, что его не игнорируют и что новоизбранный президент США желает работать с ним над восстановлением конструктивных отношений США-Россия”.
Речь пойдет о миллиардах долларов, за использованием которых необходимо будет тщательно следить, добавляют авторы. Средства должны быть направлены на восстановление инфраструктуры; компенсацию десяткам тысяч беженцев и людям, которые до сих пор живут в зоне АТО, за нанесенный ущерб и ранения.