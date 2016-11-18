Д.Трампу предложили стратегию по Украине

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Россия, США, Европа и Украина могли бы совместно спланировать и создать пакет финансовой помощи для обеспечения экономического восстановления Украины. Такова одна из составляющих стратегии действий США в отношении Украины, которую предлагают новоизбранному президенту Дональду Трампу три юриста-международника со значительным опытом работы в Украине Джеффри Берт, Джеймс Гитч, Питер Петтибон и Томас Шиллинглоу, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.