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Д.Трампу запропонували стратегію щодо України

Д.Трампу запропонували стратегію щодо України

Київ • УНН

 • 27640 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Росія, США, Європа та Україна могли б спільно спланувати та створити пакет фінансової допомоги задля забезпечення економічного відновлення України. Такою є одна із складових стратегії дій США щодо України, яку пропонують новообраному президенту Дональду Трампу три юристи-міжнародники із значним досвідом роботи в Україні Джеффрі Берт, Джеймс Гітч, Пітер Петтібон та Томас Шиллінглоу, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

“Важко назвати нагальніший пріоритет у закордонній політиці для президента Трампа ніж вирішення надвзичайно шкідливого та потенційно катастрофічного конфлікту в Україні”, - відзначають автори статті.

Вони пропонують “радикальну пропозицію з деескалації кризи в Україні, націлену на закладення підвалин програми примирення між США та Росією”, яка складається із трьох кроків.

Конкретна робота над “деталями” розробки цього допомогового пакету може дозволити учасникам процесу створити рамку вирішення складних політичних питань, які є серцевиною кризи.

Зокрема, у пропозиціях вказано, що Захід та Росія мають “погодитись непогоджуватись” щодо статусу Криму на невизначений період часу. “Саме так з 1940-х і до розпаду СРСР розглядались три країни Балтії”, — йдеться у пропозиціях.

Також у них зазначається, що сторони погоджуються на збереження статусу кво Донбасу як частини України, забезпечивши дотримання режиму припинення вогню. Йдеться і про створення допомогового пакету для економічного відновлення України за участі Росії, США та ЄС.

“Ми виходимо із засновку, що економічно та політично життєздатна Україна відповідає довготерміновим інтересам усіх сторін, включно з Росією. Конкретна робота над "деталями“ розробки цього допомогового пакету може дозволити учасникам процесу створити рамку вирішення складних політичних питань, які є серцевиною кризи”, - вважають автори пропозиції.

Кошти мають бути спрямовані на: відновлення інфраструктури; компенсації десяткам тисяч біженців та людям, які досі мешкають у зоні АТО, за завдані збитки та поранення.

Вони переконані, що ініціатива створення такого пакету має походити від адміністрації Д.Трампа і може послужити “сигналом президенту РФ Володимиру Путіну, що його не ігнорують і що новообраний президент США бажає працювати з ним над відновленням конструктивних відносин США-Росія”.

Йтиметься про мільядри доларів, за використанням яких необхідно буде ретельно слідкувати, додають автори. Кошти мають бути спрямовані на відновлення інфраструктури; компенсації десяткам тисяч біженців та людям, які досі мешкають у зоні АТО, за завдані збитки та поранення.

Українські Національні Новини

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