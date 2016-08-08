Д.Трампа поддержал лидер Американской нацистской партии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Глава Американской нацистской партии Рокки Сухайда поддержал кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа во время предвыборной президентской кампании в США, передает УНН со ссылкой на BuzzFeed.
Р.Сухайда сообщил, что победа Д.Трампа станет "реальной возможностью для таких людей как белые националисты".
Он отметил, что его победа "удивит противника", потому что "они чувствуют, что белый рабочий класс ... признал поражение".