Д.Трампа підтримав лідер Американської нацистської партії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Глава Американської нацистської партії Роккі Сухайда підтримав кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа під час передвиборної президентської кампанії в США, передає УНН з посиланням на BuzzFeed.
Р.Сухайда повідомив, що перемога Д.Трампа стане “реальною можливістю для таких людей як білі націоналісти”.
Він зазначив, що його перемога “здивує противника”, тому що “вони відчувають, що білий робітничий клас... визнав поразку”.