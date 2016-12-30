Д.Трамп встретит Новый год вместе с С.Сталоне
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп будет встречать 2017 год в резиденции во Флориде, на торжество приглашены около 800 человек, среди которых известный актер Сильвестр Сталлоне и продюсер Куинси Джонс, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Также праздник с Д.Трампом проведут члены его семьи - жена Мелания и младший сын Баррон.
В резиденции избранного президента "Мар-а-Лаго" для гостей состоится праздничный ужин и танцы, рассказал пресс-секретарь избранного президента Шон Спайсер.
Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп прибудет в Нью-Йорк для встречи Нового года.