Д.Трамп зустріне Новий рік разом із С.Сталоне
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп буде зустрічати 2017 рік у резиденції у Флориді, на торжество запрошені близько 800 осіб, серед яких відомий актор Сильвестр Сталлоне і продюсер Квінсі Джонс, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".
Також свято з Д.Трампом розділять члени його родини - дружина Меланія і молодший син Баррон.
У резиденції обраного президента "Мар-а-Лаго" для гостей відбудеться святкова вечеря і танці, розповів виданню прес-секретар обраного президента Шон Спайсер.
Раніше повідомлялось, що обраний президент США Дональд Трамп прибуде в Нью-Йорк для зустрічі Нового року.