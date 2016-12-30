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Д.Трамп зустріне Новий рік разом із С.Сталоне

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп буде зустрічати 2017 рік у резиденції у Флориді, на торжество запрошені близько 800 осіб, серед яких відомий актор Сильвестр Сталлоне і продюсер Квінсі Джонс, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".

Також свято з Д.Трампом розділять члени його родини - дружина Меланія і молодший син Баррон.

У резиденції обраного президента "Мар-а-Лаго" для гостей відбудеться святкова вечеря і танці, розповів виданню прес-секретар обраного президента Шон Спайсер.

Раніше повідомлялось, що обраний президент США Дональд Трамп прибуде в Нью-Йорк для зустрічі Нового року.

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