Д.Трамп призвал тех, кто досрочно проголосовал за Х.Клинтон, аннулировать бюллетени

По словам Д.Трамп, те люди, которые проголосовали за Х.Клинтон "могут почувствовать угрызения совести". Таким избирателям он рекомендовал досрочно проголосовать еще раз, "если они думают, что они сделали ошибку".

Указанный для этого срок истекает в четверг, 4 ноября.