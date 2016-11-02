Д.Трамп призвал тех, кто досрочно проголосовал за Х.Клинтон, аннулировать бюллетени
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. У избирателей, которые досрочно проголосовали за Хиллари Клинтон, еще есть время передумать и отдать свои голоса за ее соперника Дональда Трампа. Об этом сообщил сам Д.Трамп, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
По словам Д.Трамп, те люди, которые проголосовали за Х.Клинтон "могут почувствовать угрызения совести". Таким избирателям он рекомендовал досрочно проголосовать еще раз, "если они думают, что они сделали ошибку".
Указанный для этого срок истекает в четверг, 4 ноября.