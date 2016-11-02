Д.Трамп закликав тих, хто достроково проголосував за Х.Клінтон, анулювати бюлетені
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У виборців, які достроково проголосували за Хілларі Клінтон, ще є час передумати і віддати свої голоси за її суперника Дональда Трампа. Про це повідомив сам Д.Трамп, передає УНН з посиланням на ТАСС.
За словами Д.Трампа, ті люди, які проголосували за Х.Клінтон "можуть відчути докори сумління". Таким виборцям він рекомендував достроково проголосувати ще раз, "якщо вони думають, що вони зробили помилку".
Зазначений для цього термін закінчується у четвер, 4 листопада.