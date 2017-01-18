Д.Трамп: если бы пресса была честной - я бы не пользовался Twitter

"Мне не нравится писать твиты. Есть другие вещи, которые я могу делать. Однако я сталкиваюсь с очень нечестными СМИ. Это мой единственный способ им противостоять. Когда люди представляют меня в ложном свете, у меня по крайней мере есть способ сказать, что это заявление не соответствует действительности. Если бы пресса была честной, хотя она таковой не является, я бы совсем не пользовался Twitter", - сказал он.

Напомним, Д.Трамп после конференции обвинил СМИ в дезинформации.