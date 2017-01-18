Д.Трамп: если бы пресса была честной - я бы не пользовался Twitter
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп объяснил, что пользуется социальной сетью Twitter только для собственной защиты от нечестной прессы. Об этом Дональд Трамп во время интервью сообщил телеканалу Fox News, передает УНН.
"Мне не нравится писать твиты. Есть другие вещи, которые я могу делать. Однако я сталкиваюсь с очень нечестными СМИ. Это мой единственный способ им противостоять. Когда люди представляют меня в ложном свете, у меня по крайней мере есть способ сказать, что это заявление не соответствует действительности. Если бы пресса была честной, хотя она таковой не является, я бы совсем не пользовался Twitter", - сказал он.
Напомним, Д.Трамп после конференции обвинил СМИ в дезинформации.