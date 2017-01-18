Д.Трамп: якщо б преса була чесною – я би не користувався Twitter
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп пояснив, що користується соціальною мережею Twitter лише задля власного захисту від нечесної преси. Про це Дональд Трамп під час інтерв’ю повідомив телеканалу Fox News, передає УНН.
“Мені не подобається писати твіти. Є інші речі, які я можу робити. Проте я зіштовхуюсь із дуже нечесними ЗМІ. Це мій єдиний спосіб їм протидіяти. Коли люди представляють мене в хибному світлі, у мене принаймні є спосіб сказати, що ця заява неправдива. Якби преса була чесною, хоча вона такою не є, я б зовсім не користувався Twitter”, — сказав він.
Нагадаэмо, Д.Трамп після конференції звинуватив ЗМІ у дезінформації.