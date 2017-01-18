Д.Трамп: якщо б преса була чесною – я би не користувався Twitter

“Мені не подобається писати твіти. Є інші речі, які я можу робити. Проте я зіштовхуюсь із дуже нечесними ЗМІ. Це мій єдиний спосіб їм протидіяти. Коли люди представляють мене в хибному світлі, у мене принаймні є спосіб сказати, що ця заява неправдива. Якби преса була чесною, хоча вона такою не є, я б зовсім не користувався Twitter”, — сказав він.

Нагадаэмо, Д.Трамп після конференції звинуватив ЗМІ у дезінформації.