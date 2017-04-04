Д.Трамп выразил В.Путину соболезнования в связи со терактом в Санкт-Петербурге

“В телефонном разговоре с Владимиром Путиным Дональд Трамп выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате варварского теракта, совершенного в петербургском метро, и просил передать слова поддержки российскому народу”, — сказал Д.Песков.

“Путин поблагодарил своего американского коллегу за проявленную солидарность”, — добавил он.

“Президенты отметили, что терроризм — это зло, с которым нужно бороться сообща”, — сообщил пресс-секретарь.

По словам д.Пескова, “Путин и Трамп условились продолжать контакты”.