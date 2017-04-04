Д.Трамп выразил В.Путину соболезнования в связи со терактом в Санкт-Петербурге
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
“В телефонном разговоре с Владимиром Путиным Дональд Трамп выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате варварского теракта, совершенного в петербургском метро, и просил передать слова поддержки российскому народу”, — сказал Д.Песков.
“Путин поблагодарил своего американского коллегу за проявленную солидарность”, — добавил он.
“Президенты отметили, что терроризм — это зло, с которым нужно бороться сообща”, — сообщил пресс-секретарь.
По словам д.Пескова, “Путин и Трамп условились продолжать контакты”.