Д.Трамп висловив В.Путіну співчуття у зв'язку з терактом в Санкт-Петербурзі

“У телефонній розмові з Володимиром Путіним Дональд Трамп висловив глибоке співчуття рідним і близьким загиблих в результаті варварського теракту, скоєного в петербурзькому метро, ​​і просив передати слова підтримки російському народу”, — сказав Д.Пєсков.

“Путін подякував своєму американському колезі за виявлену солідарність”, — додав він.

“Президенти зазначили, що тероризм — це зло, з яким потрібно боротися спільно”, — повідомив прес-секретар.

За словами д.Пескова, “Путін і Трамп домовилися продовжувати контакти”.