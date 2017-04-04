Д.Трамп висловив В.Путіну співчуття у зв'язку з терактом в Санкт-Петербурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп подзвонив президенту Росії Володимиру Путіну, щоб висловити співчуття у зв’язку з терактом в Санкт-Петербурзі. Про це повідомив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“У телефонній розмові з Володимиром Путіним Дональд Трамп висловив глибоке співчуття рідним і близьким загиблих в результаті варварського теракту, скоєного в петербурзькому метро, і просив передати слова підтримки російському народу”, — сказав Д.Пєсков.
“Путін подякував своєму американському колезі за виявлену солідарність”, — додав він.
“Президенти зазначили, що тероризм — це зло, з яким потрібно боротися спільно”, — повідомив прес-секретар.
За словами д.Пескова, “Путін і Трамп домовилися продовжувати контакти”.