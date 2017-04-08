Д.Трамп выразил поддержку политике Сеула в отношении КНДР

“Всегда поддерживаем политику Республики Корея к Северу”, — приводит агентство слова Д.Трампа.

Премьер, временно исполняющий обязанности главы государства вместо отправленной в отставку экс-президента Пак Кын Хе, сообщил, что Д.Трамп обсуждал с Си Цзиньпином возможную реакцию на ядерные и ракетные разработки Пхеньяна.

Президент США также изложил американскую позицию по размещению в Южной Корее новой системы внеатмосферных перехвата ракет THAAD.