Д.Трамп выразил поддержку политике Сеула в отношении КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп по телефону информировал в субботу премьера Южной Кореи Хван Ге Ана о переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и выразил поддержку курса Сеула в отношении к КНДР, сообщает УНН со ссылкой на Ренхап.
“Всегда поддерживаем политику Республики Корея к Северу”, — приводит агентство слова Д.Трампа.
Премьер, временно исполняющий обязанности главы государства вместо отправленной в отставку экс-президента Пак Кын Хе, сообщил, что Д.Трамп обсуждал с Си Цзиньпином возможную реакцию на ядерные и ракетные разработки Пхеньяна.
Президент США также изложил американскую позицию по размещению в Южной Корее новой системы внеатмосферных перехвата ракет THAAD.