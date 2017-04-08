Д.Трамп висловив підтримку політиці Сеула щодо КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп по телефону інформував в суботу прем’єра Південної Кореї Хван Ге Ана про переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном і висловив підтримку курсу Сеула щодо КНДР, повідомляє УНН з посиланням на Ренхап.
“Завжди підтримуємо політику Республіки Корея щодо Півночі”, — наводить агентство слова Д.Трампа.
Прем’єр, тимчасово виконуючий обов’язки глави держави замість відправленої у відставку екс-президента Пак Кин Хе, повідомив, що Д.Трамп обговорював з Сі Цзіньпіном можливу реакцію на ядерні та ракетні розробки Пхеньяну.
Президент США також виклав американську позицію щодо розміщенню в Південній Кореї новітньої системи позаатмосферного перехоплення ракет THAAD.